Dottor Nowzaradan, chi è il medico del reality Vite al limite

Il Dottor Nowzaradan, all’anagrafe Younan Nowzaradan, ma per tutti Dr. Now, è famoso per la sua partecipazione al reality statunitense Vite al limite. Con la sua dieta e un carattere tutt’altro che banale, il medico di origini iraniane ha conquistato l’affetto di migliaia di persone in tutto il mondo, tanto che la sua fama è arrivata anche in Italia.

Conosciamo dunque meglio chi è il Dottor Now, con alcuni cenni sulla biografia e vita privata, come funziona la sua dieta e come seguirlo su Instagram.

Biografia del Dottor Nowzaradan

Younan Nowzaradan nasce a Teheran l’11 ottobre 1944. All’età di 26 anni si laurea in medicina presso l’università della capitale iraniana, dopodiché si trasferisce negli Stati Uniti, dove si specializza al Saint John Hospital di Detroit. Nel suo ambiente il Dottor Nowzaradan viene indicato come uno dei pionieri della medicina minimamente invasiva legata ai pazienti obesi, qualità che ha potuto mettere in mostra in oltre cento episodi del reality Vite al limite, a cui partecipa dal 2012. Dopo l’arrivo negli States si innamora della segretaria Delores McRedmond, che diventa sua moglie nel 1975. Il matrimonio tra i due dura 27 anni, dopodiché i due scelgono di separarsi. Dalla loro unione nascono tre figli, tra cui Jonathan Nowzaradan, il produttore del reality My 600-lb life (titolo originale di Vite al limite). Oggi il Dottor Now vive a Houston, nel Texas, e continua a lavorare nella clinica che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Dieta del Dottor Nowzaradan

Visti i progressi miracolosi di alcuni dei partecipanti del programma televisivo Vite al limite, sono in tanti a domandarsi quale sia la dieta proposta dal Dottor Nowzaradan. Essa prevede l’assunzione di proteine e, contemporaneamente, la riduzione dei carboidrati. Inoltre il medico invita i suoi pazienti a bere molta acqua e di assumere regolarmente bevande multi-vitaminiche. Seguendo la dieta low carb del Dottor Now, l’ideale sarebbe di consumare tanti piccoli pasti durante il giorno, o in alternativa mangiare soltanto durante i tre pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Le stime di Younan Nowzaradan riportano una riduzione di peso di 20 kg al mese, tenendo conto però che tale regime alimentare sia adatto esclusivamente alle persone che presentano un’obesità grave e che dunque sono chiamati a perdere peso il più rapidamente possibile.

Profilo Instagram

Chi vuole può seguire il Dottor Nowzaradan su Instagram collegandosi alla pagina @younannowzaradan. Al momento il profilo conta oltre 380 mila follower.