In autunno, il primo film di Harry Potter, intitolato Harry Potter e la pietra filosofale compirà 20 anni. Lego ha deciso di festeggiare questo incredibile evento con l’uscita di un set dedicato al magico maghetto. Si tratta di Icone di Hogwarts – Edizione del collezionista, rivolto soprattutto a coloro che non possono fare a meno di collezionare tutto ciò che riguarda l’incredibile saga di J. K. Rowling.

Il set appare curato in ogni singolo dettaglio. C’è stata un’attenzione particolare verso i personaggi, in modo da poter riprodurre fedelmente tutti i momenti che hanno rappresentato una svolta nella vita di Harry Potter. Il modellino, nella sua totalità, sarà composto da ben 3010 pezzi e occuperà uno spazio pari a 44x50x33 cm.

Scopri tutti i set Lego presenti sul sito e acquista i tuoi preferiti

Tutti gli appassionati di Harry Potter, sicuramente, rimarranno sbalorditi davanti all’ottimo lavoro compiuto dal gruppo Lego. Le foto mostrano Edvige, la fedelissima civetta bianca di Harry, al centro del set, mentre tiene tra le zampe la lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Sono presenti anche altri oggetti iconici come la bacchetta, gli occhiali di Harry, una Cioccorana, il pericoloso diario di Tom Riddle, una pila di libri di incantesimi e delle ampolle per creare pozioni.

Celebrate 20 years of magical building with the new LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Icons – Collector's Edition. https://t.co/qP8CR97fU2 pic.twitter.com/LUw0q8SdIM

— LEGO (@LEGO_Group) August 5, 2021