Ormai, la digitalizzazione ha assunto un ruolo fondamentale nelle nostre vite. Anche gli hobby sono stati investiti dalla tecnologia e la lettura non fa eccezione. Nei momenti liberi, una buona parte degli italiani, ama intrattenersi con riviste e quotidiani. Però, mentre prima l’unico punto di riferimento era il giornalaio, adesso si può fare affidamento anche sui siti Internet. Con pochi click, è possibile acquistare un abbonamento che dà accesso al contenuto richiesto.

Il poter leggere i propri magazine preferiti online offre numerosi vantaggi. Per prima cosa, è sufficiente avere uno strumento come uno smartphone o un tablet e poi la consultazione è molto più agevole. Inoltre, le offerte non mancano. Ci sono sempre nuove occasioni per risparmiare, senza dover rinunciare al prodotto.

Nuovi sconti per le riviste Mondadori

Finalmente, gli appassionati delle riviste Mondadori potranno usufruire di un’offerta che gli consentirà di risparmiare il 20% extra su tutti i contenuti digitali del settore. Essa sarà valida dal 5 al 9 agosto e comprenderà un repertorio piuttosto ampio. Per esempio, tra i magazine, in formato digitale, più amati, troviamo:

Icon : dedicato alla moda maschile

: dedicato alla moda maschile Donna Modern a: per tutte coloro che vogliono rimanere aggiornate sulle principali tendenze e sui temi di attualità più scottanti

a: per tutte coloro che vogliono rimanere aggiornate sulle principali tendenze e sui temi di attualità più scottanti Giallo Zafferan o: per stupire la famiglia con ricette super gustose

o: per stupire la famiglia con ricette super gustose Focus: spesso apprezzato anche dai più piccoli grazie ai temi legati alla scienza, al mondo animale e alla tecnologia

Come fare per usufruire dell’offerta sulle riviste Mondadori

Per sfruttare il codice sconto a disposizione, sarà sufficiente recarsi sul sito Abbonamenti.it e sottoscrivere l’abbonamento desiderato. Inserendo il codice HDFS54SDF6SG, in fase di acquisto, vi aggiudicherete l’offera del -20% extra. Tramite email, riceverete tutte le informazioni necessarie per accedere al contenuto.