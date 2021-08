Finalmente, è disponibile I Luminari – Il destino nelle stelle. Si tratta di una miniserie composta da 6 episodi e basata sul romanzo di Eleanor Catton. La regia è stata affidata a Claire McCarty, mentre la stessa Eleanor si è occupata della sceneggiatura.

L’ambientazione della Nuova Zelanda ha fatto si che l’atmosfera dello show fosse molto suggestiva. Sappiamo che le riprese sono avvenute in luoghi come la costa sud orientale dell’Isola del Sud e nella città di Hokitika.

Gli elementi portanti di I Luminari sono legati all’amore, al desiderio di vendetta, all’avventura e a misteri da svelare. Inoltre, Eve Hewson nel ruolo di protagonista, non ha fatto altro che rendere ancora più affascinante il prodotto.

I Luminari: di cosa parla la serie tv?

La miniserie è ambientata nel 1865, nel bel mezzo della corsa all’oro nella Nuova Zelanda. Anna Wetherell, giovane e traboccante di sogni, deciderà di lasciare Londra per intraprendere un viaggio che la condurrà in Nuova Zelanda. Vorrebbe solo dimenticare il suo passato e avere la possibilità di ricominciare una nuova vita. Durante il tragitto in nave, incontrerà Emery Staines. Tra i due scatterà subito qualcosa e Anna non potrà fare a meno di sentirsi attratta da lui. Pur conoscendosi appena, comprenderanno di avere un’insolita complicità e di essere legati da qualcosa di molto profondo.

Le cose si complicheranno quando, una volta scesa dalla nave, Anna farà la conoscenza di una misteriosa chiromante: Lydia Wells. La donna sfrutterà le sue capacità persuasive per manipolare la giovane. Purtroppo, La protagonista si troverà in una situazione di grande difficoltà, completamente sola e accusata di aver commesso un omicidio. L’obiettivo della giovane diventerà quello di dimostrare la sua innocenza.

Personaggi e cast

Per I Luminari, è stato scelto un cast ricco di volti interessanti. Le loro abilità recitative hanno fatto in modo che un prodotto con una buona trama si trasformasse in qualcosa di molto più incisivo e profondo. Ecco la lista degli attori principali e dei personaggi che interpretano.

Eve Hewson – Anna Wetherell: è la protagonista principale dello show che, in seguito a un viaggio verso un futuro migliore, si troverà ad affrontare delle sfide che la metteranno a dura prova

– Anna Wetherell: è la protagonista principale dello show che, in seguito a un viaggio verso un futuro migliore, si troverà ad affrontare delle sfide che la metteranno a dura prova Himesh Patel – Emery Staines: giovane viaggiatore e innamorato di Eve

– Emery Staines: giovane viaggiatore e innamorato di Eve Eva Green – Lydia Greenway Wells: astuta chiromante che sfrutterà le fragilità di Anna a suo vantaggio

– Lydia Greenway Wells: astuta chiromante che sfrutterà le fragilità di Anna a suo vantaggio Marton Csokas – Francis Carver: amante di Lydia ed ex detenuto

– Francis Carver: amante di Lydia ed ex detenuto Ewen Leslie – Crosbie Wells: marito di Lydia e alcolista impenitente

– Crosbie Wells: marito di Lydia e alcolista impenitente Callan Mulvey – George Shepard: sarà colui che accuserà Anna dell’omicidio di Crosbie

Dove vedere I Luminari – Il destino nelle stelle

I Luminari è disponibile su Now, famoso colosso inglese dello streaming. Gli utenti potranno accedere al contenuto usufruendo del pacchetto Pass Entertainment. Sarà sufficiente iscriversi alla piattaforma e sottoscrivere l’abbonamento. Per tutti i nuovi clienti vi è una vantaggiosissima offerta che permette con soli 3 euro di di avere anche il Pass Cinema. Oltre a I Luminari, il catalogo offre un vastissimo repertorio composto da film, serie tv, documentari e programmi televisivi.

