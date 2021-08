Questa sera, martedì 3 agosto, verrà trasmessa una puntata inedita e speciale di “Non è L’Arena“. Il programma che viene condotto da Massimo Giletti e che viene trasmesso in prima serata su La7 (intorno le 21.20), era terminato il 13 Giugno scorso. Durante la puntata inedita di oggi si affronterà uno dei temi più importanti e più chiacchierati degli ultimi mesi: ovvero quello sugli abusi e le violenze sessuali. La puntata che è stata registrata qualche giorno fa negli studi di Roma, analizzerà un avvenimento di cronaca che è avvenuto in Sardegna a luglio 2019.

Il tema della puntata speciale di Non è L’Arena

Nel dettaglio, Massimo Giletti, insieme ai suoi ospiti in studio, analizzerà e cercherà di scoprire la verità in merito alla vicenda di due ragazze, che dopo una serata in discoteca, subirono abusi e violenze. La storia che verrà raccontata sembra avere alcune analogie con il caso del figlio di Beppe Grillo, Ciro Grillo: uno degli ultimi avvenimenti di cronaca che ha causato non poco scalpore e non poche polemiche anche nel mondo politico. Secondo però la Procura di Tempio Pausania, non vi è stata nessuna violenza e per questo il caso è finito in archiviazione. Nel corso della trasmissione di questa sera, per questo motivo, Massimo Giletti – che ha già affrontato diverse volte questo tema ed in particolare questo caso – farà sentire nuove testimonianze e rifletterà sulle motivazioni che hanno spinto la pm a chiudere questo fascicolo.

A settembre la nuova edizione

La nuova edizione di “Non è L’Arena” è stata confermata anche per la prossima stagione. Per questo Massimo Giletti, dopo la puntata speciale di oggi, ritornerà in Tv a settembre (sempre su La 7) per discutere e analizzare alcune tematiche importanti della nostra società.