Amazon Prime Video, oltre a disporre di un vasto catalogo di film, serie tv e programmi televisivi, permette di accedere anche a importanti titoli appartenenti al mondo degli anime. È una categoria da non sottovalutare in quanto annovera una fetta molto ampia di appassionati.

Nel mese di agosto, in particolare dal giorno 13, ci sarà un’aggiunta molto importante che riguarderà il capitolo finale di Evangelion. Avrà il titolo di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time e, come i film precedenti, ruoterà attorno alla storia di un’arma umanoide dalle molteplici funzioni e di Angeli nati dopo la distruzione del pianeta Terra.

Abbonati a Prime Video per guardare i migliori anime del catalogo!

Amazon Prime Video: un catalogo ricco di sorprese

Il repertorio presentato da Amazon Prime Video è davvero invidiabile. Ci sono anime di tutti i gusti, partendo dal genere romantico per arrivare a quello fantascientifico. È possibile fare una selezione dei prodotti giapponesi di maggiore spicco anche se, come è ovvio, non sarà esaustiva.

Bleach

Il protagonista è il quindicenne Ichigo Kurosak. La sua capacità risiede nel vedere i defunti. Quando incontrerà la giovane Rukia, non potrà fare a meno di abbracciare il suo destino. I due uniranno le forze per aiutare le anime in difficoltà.

Ghost in the shell

La tecnologia ha fatto passi da giganti e il mondo è unito da un’enorme rete elettronica che permette di comunicare senza alcun ostacoli. Il progresso, però, porterà anche alla nascita di un temibile nemico chiamato il Burattinaio. Motoko Kusanagi avrà il compito di indagare sull’accaduto, in modo da fermare questa terribile minaccia. Sulla piattaforma è presente anche un sequel.

Lupin III

È impossibile non sorridere davanti alle esilaranti avventure di Lupin. L’iconico ladro, accompagnato dai suoi inseparabili amici Jigen e Goemon, ce la metterà tutta per mettere a segno stratosferici colpi.

Attacco dei giganti

Un potente gigante riuscirà a oltrepassare le mura di Shiganshina. Eren, deciso a difendere la sua città, non si tirerà indietro davanti alla possibilità di entrare a far parte del Corpo di Ricerca. L’obiettivo sarà quello di eliminare tutti i Giganti.

Akira

La Terza Guerra Mondiale ha creato un danno a tutte le grandi città. La maggior parte di esse non esiste più, mentre Tokyo è continuamente assediata da lotte tra motociclisti. La polizia cercherà di fermare questi scontri perché avrà come obiettivo quello di portare a compimento il progetto Akira. La banda di cui fanno parte Kaneda e Tetsuo, però, non sarà affatto semplice da sconfiggere.

Ride your Wave

La giovane Hinako verrà salvata da un incendio che rischierà di mettere a repentaglio la sua vita. Lei e il pompiere Minato si innamoreranno follemente, ma la morta prematura di quest’ultimo metterà fine a tutti i sogni della ragazza, almeno fino a quando Hinako non capirà di poterlo evocare tramite il mare.

Conan – Il ragazzo del futuro

Conan si prenderà cura di una ragazza svenuta sulla spiaggia. Poco dopo, però, la giovane verrà portata via e il suo salvatore farà di tutto per ritrovarla. L’anime è ambientato dopo un disastro nucleare che ha trasformato la Terra in un luogo quasi interamente coperto dal mare

Il Giardino delle Parole

Takao ha un sogno nel cassetto ed è pronto a tutto pur di trasformarlo in realtà. La sua vita prenderà una svolta inaspettata quando un giorno, lontano da scuola, incontrerà una ragazza di nome Yukino.

Haikyu! – L’asso del volley

Hinata vuole diventare il migliore nello sport della pallavolo. Insieme alla sua squadra lotterà per affermarsi e per vincere tutte le sfide che gli si presenteranno. È un anime basato sulla determinazione, sull’affiatamento, sul coraggio e sul desiderio di inseguire i propri sogni.

Bersek

In un mondo terrorizzato, comparirà un guerriero con una spada da combattente e con uno strano segno impresso sul corpo. Questo lo renderà vittima di numerosi attacchi da parte di demoni spietati, ma non lo fermerà dal raggiungere il suo obiettivo: trovare Femto.

Occhi di Gatto

Kelly, Sheila e Tati hanno una seconda vita: sono ladre professioniste. Di giorno, sembrano delle ragazze normalissime, ma di notte si trasformano nel trio più ricercato di sempre che appunto prende il nome di Occhi di Gatto.

Paranoia Agent

Un bambino si serve di un paio di pattini per colpire i passanti tramite un bastone. La polizia deciderà di identificarlo per mettere fine alle sue aggressioni, ma ben presto scoprirà qualcosa di davvero sorprendente.

Vinland Saga

Thorfinn vuole a tutti i costi vendicare la morte del padre. In un mondo dove i vichinghi regnano incontrastati, il giovane farà appello a tutto il suo addestramento per riuscire a rendere giustizia all’amato genitore.

Toradora

Ryuji ha un carattere docile e pacifico. Va d’accordo con tutti e cerca di stare lontano dai guai. La sua vita cambierà quando incontrerà una ragazzina di nome Taiga. La giovane darà prova di essere totalmente diversa da lui. Tra i due potrà mai nascere qualcosa?

Demon Slayer – Il Treno Mugen

L’anime è ambientato a bordo di un treno. Un gruppo di spadaccini dovrà ricorrere a forza e ad astuzia per riuscire a fermare un ferocissimo demone.

Come fare per vedere gli anime su Prime Video

Gli utenti desiderosi di accedere al servizio dovranno sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Per gli studenti è presente un’offerta speciale che con soli 18 euro all’anno permette di accedere a tutto il catalogo.

Abbonati a Prime Video per guardare i migliori anime del catalogo!