Martedì 3 Agosto, in prime-time, su Canale 5 debutterà in Tv una nuova miniserie: questa si intitola “Olivia- Forte come la verità“. La serie Tv, che è una produzione francese, è il sequel della miniserie intitolata “La mia vendetta” che è andata in onda nell’anno 2016-2017 sempre sul canale Mediaset. La protagonista dello sceneggiato è l’attrice Laetitia Milot, che qui ha interpretato il ruolo di un avvocato forte e determinato che si ritrova sempre alle prese di casi complicati. Lei, per questo, si batterà per difendere gli indifesi. La miniserie, che è composta da 6 episodi, sarà trasmessa in Italia tramite due puntate che andranno in onda rispettivamente domani sera (martedì 3 agosto), e il prossimo martedì, ovvero il 10 agosto. Questa, che è stata già trasmessa in Francia, è stata un vero e proprio successo: ha raggiunto uno share elevato di telespettatori.

La trama di Olivia- Forte come la verità

La trama di “Olivia- Forte come la verità” ruota intorno alla protagonista, Olivia Alessandri. La donna, determinata e di carattere, la ritroviamo in Costa Azzurra, e più precisamente a Nizza, dove ha aperto uno studio legale. Olivia Alessandri, è la madre di Lou, la bambina nata dalla relazione con l’ex marito, Alexandre Chevalier. Olivia, avvocato di successo, si batterà nel suo studio legale per aiutare i più deboli, e questo la porterà spesso a fare i conti con i terribili guai che ciò comporta, che sono legati anche al suo passato.

Le dichiarazioni della protagonista

L’interprete di Olivia, l’attrice e modella e scrittrice Laetitia Milot ha dichiarato di essere stata entusiasta di aver avuto la possibilità di reinterpretare nuovamente questo ruolo che le ha permesso di diffondere messaggi importanti. “Adoro il personaggio di Olivia”, ha infatti affermato la protagonista, che ha continuato e concluso: “Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un’incredibile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali per raggiungere i suoi scopi”.