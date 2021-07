A partire da oggi, 31 agosto, ai canali offerti dal digitale terrestre, si aggiungerà un nuovo spazio chiamato Solo Calcio. L’annuncio è stato dato da Sportitalia, famosa emittente che si occupa delle più svariate competizioni sportive: tennis, pallavolo, rugby, judo, surf, ecc…

Solo Calcio, come suggerisce il nome, sarà dedicato solo a questo amatissimo sport. Gli appassionati, in modo totalmente gratuito, potranno prendere visione delle partite che caratterizzeranno le prossime stagioni sportive.

Per il debutto, è stato scelto l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato.

Solo Calcio torna con un nome del tutto nuovo

Il canale Solo Calcio, in realtà, non sarà una novità. In passato, era già presente una rete con le stesse caratteristiche e gli stessi argomenti, ma possedeva un nome diverso. Dal settembre 2005 all’ottobre 2006, gli utenti avevano potuto godere di SI Solo Calcio. Con grande dispiacere, si trattò solo di un breve periodo. L’esperimento venne ripetuto nel luglio 2019, quando venne deciso di rendere il canale visibile in streaming.

I tifosi nutrono molte aspettative su questo nuovo tentativo e sperano che non si concluda in un buco nell’acqua come i precedenti. L’obiettivo sarà quello di trasmettere più di 1000 partite all’anno. Verrà mandato in onda anche il campionato olandese, quello sudamericano e quello spagnolo.

Dove guardare Solo Calcio in televisione e in streaming

Solo Calcio sarà visibile sul canale 61 del digitale terrestre. Gli appassionati potranno raggiungerlo anche tramite l’applicazione di Sportitalia. Sarà sufficiente essere in possesso di un dispositivo IOS o Android. Non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento e gli utenti avranno modo di accedere ai contenuti in modo totalmente gratuito.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky a 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi