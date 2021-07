A partire da oggi, venerdì 30 luglio, tutti gli amanti della Disney potranno aggiungere un nuovo contenuto alla lista dei film da guardare. Si tratta di Jungle Cruise, con Dwayne Johnson, Emily Blunt e Jack Whitehall. Dal 28 luglio è disponibile nelle sale cinematografiche, ma i fan potranno accedere al contenuto anche tramite la piattaforma di Disney+.

La produzione ha investito molte risorse su questo film, soprattutto dal punto di vista scenico. Le ambientazioni sono ispirate a una nota attrazione posta nei parchi di divertimento della Disney. Avventura e azione sono i due elementi portanti di Jungle Cruise.

Jungle Cruise: dove guardare il film in streaming?

Gli utenti potranno prendere visione del film tramite la piattaforma di Disney+. In questo caso, visto che la pellicola si trova ancora al cinema, sarà necessario un costo aggiuntivo. Oltre all’abbonamento base di 8,99 euro mensili o a quello annuale di 89,90 euro, gli appassionati dovranno acquistare un pacchetto extra chiamato Accesso Vip.

Esso, con una spesa di 21,99 euro consente di guardare dei film in anteprima e ancora presenti al cinema. È importante ricordare che solo coloro che sono in possesso di un abbonamento base potranno richiedere l’Accesso Vip.

Jungle Cruise: quando sarà disponibile per tutti gli abbonati?

Al momento, ancora non vi è una data certa. Sicuramente, prima o poi, Jungle Cruise verrà rilasciato anche per tutti gli utenti che non sono in possesso del pacchetto vip. Probabilmente, ciò avverrà nel momento in cui il film verrà ritirato dalle sale cinematografiche.