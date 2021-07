Simona Quadarella gareggerà nella finale degli 800 metri stile libero femminile di Tokyo 2020, in programma sabato 31 luglio. L’atleta italiana si è qualificata con il terzo miglior crono assoluto delle batterie, nuotando in 8’17″32, dietro solo alla favorita numero uno Katie Ledecky e l’altra statunitense Katie Grimes.

Per un solo centesimo la Quadarella ha sopravanzato la tedesca Sarah Kohler, mentre può contare su un vantaggio superiore al secondo rispetto alla russa Anastasiya Kirpichnikova e all’australiana Ariarne Titmus, rispettivamente accreditate del quinto e sesto tempo assoluto. Non sembrano invece destare alcun tipo di preoccupazione Kiah Melverton (Australia) e Wang Jianjiahe (Cina), che hanno nuotato 3 secondi più lente dell’azzurra.

La gara degli 800 stile rappresenta una ghiotta opportunità di riscatto per Simona Quadarella, dopo la delusione patita nella distanza doppia, con la 22enne romana incapace di andare oltre il quinto posto nella finale dei 1.500.

Di seguito tutto quello da sapere su come e dove vedere la finale degli 800 metri stile libero femminile di Tokyo 2020.

Finale 800 metri stile libero femminile Olimpiadi 2021: dove vederla

La finale degli 800 metri sl femminile delle Olimpiadi di Tokyo sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 sabato 31 luglio alle 03:46 (ora italiana), nella notte tra venerdì e sabato. La telecronaca Rai sarà come sempre affidata a Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con Elisabetta Caporale a bordo piscina pronta a raccogliere i primi commenti a caldo della nuotatrice italiana.

L’atto conclusivo degli 800 metri stile libero donne sarà visibile anche in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

Per maggiori informazioni al riguardo, ti invitiamo a consultare la nostra guida su come e dove vedere le Olimpiadi di Tokyo in televisione.

