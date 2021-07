Federica Pellegrini, prima di salutare per l’ultima volta i Giochi Olimpici, sarà tra le protagoniste nella finale della 4×100 mista di nuoto Tokyo 2020. La Divina ha trascinato la squadra italiana al terzo posto nel turno di qualificazioni, alle spalle di Cina e Australia. Per la staffetta azzurra il tempo di 3’42″65, non molto lontano dal record italiano, vale il quinto miglior crono.

A confermare la presenza della Pellegrini per la finale è stata Elena Di Liddo, che nella prova nelle batterie è scesa in vasca per la frazione a farfalla: “Sarà con noi anche in finale. Abbiamo raggiunto il risultato previsto, ora andiamo a giocarcela”.

Accanto a Federica Pellegrini ed Elena Di Liddo, la squadra italiana sarà completata da Simone Sabbioni e Nicolò Martinenghi. Quest’ultimo avrà modo di chiudere in bellezza la campagna olimpica giapponese, dopo la conquista della medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri rana.

Di seguito tutto quello da sapere su come e dove vedere la finale della 4×100 mista delle Olimpiadi di Tokyo.

Dove vedere la finale della 4×100 mista di nuoto delle Olimpiadi 2021

L’atto conclusivo della 4×100 mista delle Olimpiadi sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 sabato 31 luglio alle 11:43 (ora italiana). La telecronaca sarà a cura del giornalista Tommaso Mecarozzi e l’ex nuotatore Luca Sacchi.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra guida completa su come e dove vedere le Olimpiadi 2021 di Tokyo in televisione.

