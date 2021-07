Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano al giro di boa. Il settimo giorno di competizioni segna l’ingresso trionfale dell’atletica, con le sue prime finali. Riuscirà l’Italia a migliorare la posizione nel medagliere olimpico, dopo l’oro conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini nel canottaggio?

A seguire l’elenco completo degli italiani in gara venerdì 30 luglio alle Olimpiadi.

Italiani in gara il 30 luglio alle Olimpiadi di Tokyo

00:30 – GOLF , torneo maschile (secondo giro): Renato Peratore, Guido Migliozzi

, torneo maschile (secondo giro): Renato Peratore, Guido Migliozzi 01:30 – EQUITAZIONE , completo a squadre e individuale (prima sessione): Arianna Schivo, Vittoria Panizzon, Susanna Bordone (Stefano Brecciaroli come riserva)

, completo a squadre e individuale (prima sessione): Arianna Schivo, Vittoria Panizzon, Susanna Bordone (Stefano Brecciaroli come riserva) 02:15 – CANOTTAGGIO , singolo maschile (finale B): Gennaro di Mauro

, singolo maschile (finale B): Gennaro di Mauro 02:15 – ATLETICA LEGGERA , salto in alto maschile (qualificazioni): Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi

, salto in alto maschile (qualificazioni): Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi 02:30 – ATLETICA LEGGERA , 3000 siepi maschile (qualificazioni): Osama Zoghlami, Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami

, 3000 siepi maschile (qualificazioni): Osama Zoghlami, Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami 02:45 – ATLETICA LEGGERA , lancio del disco maschile (qualificazioni): Giovanni Faloci

, lancio del disco maschile (qualificazioni): Giovanni Faloci 03:00 – BEACH VOLLEY , torneo maschile (qualificazioni): Enrico Rossi e Adrian Carambula

, torneo maschile (qualificazioni): Enrico Rossi e Adrian Carambula 03:00 – SCHERMA , spada a squadre maschile (ottavi di finale): Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera (Gabriele Cimini riserva)

, spada a squadre maschile (ottavi di finale): Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera (Gabriele Cimini riserva) 03:22 – TIRO CON L’ARCO , individuale femminile (ottavi di finale): Lucilla Boari vs Hanna Marusava

, individuale femminile (ottavi di finale): Lucilla Boari vs Hanna Marusava 03:25 – ATLETICA LEGGERA , 800 metri femminile (qualificazioni): Elena Bellò

, 800 metri femminile (qualificazioni): Elena Bellò 04:00 – BOXE , 60 kg femminile (ottavi di finale): Rebecca Nicoli vs Kellie Harrington

, 60 kg femminile (ottavi di finale): Rebecca Nicoli vs Kellie Harrington 04:25 – ATLETICA LEGGERA , 400 metri ostacoli maschile (qualificazioni): Alessandro Sibilio

, 400 metri ostacoli maschile (qualificazioni): Alessandro Sibilio 05:05 – VELA , Laser Radial femminile (regate): Silvia Zennaro

, Laser Radial femminile (regate): Silvia Zennaro 05:05 – VELA , 470 maschile (regate): Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari

, 470 maschile (regate): Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari 05:05 – VELA , 470 femminile (regate): Bianca Caruso ed Elena Berta

, 470 femminile (regate): Bianca Caruso ed Elena Berta 05:15 – ATLETICA LEGGERA , 100 metri femminile (qualificazioni): Vittoria Fontana, Anna Bongiorni

, 100 metri femminile (qualificazioni): Vittoria Fontana, Anna Bongiorni 08:33 – VELA , RS:X maschile (Medal Race) : Mattia Camboni

, RS:X maschile : Mattia Camboni 09:00 – BEACH VOLLEY , torneo maschile (qualificazioni): Daniele Lupo/Paolo Nicolai vs Kantor/Losiak

, torneo maschile (qualificazioni): Daniele Lupo/Paolo Nicolai vs Kantor/Losiak 10:30 – EQUITAZIONE , completo a squadre e individuale (seconda sessione): Arianna Schivo, Vittoria Panizzon, Susanna Bordone (Stefano Brecciaroli come riserva)

, completo a squadre e individuale (seconda sessione): Arianna Schivo, Vittoria Panizzon, Susanna Bordone (Stefano Brecciaroli come riserva) 12:00 – NUOTO , 50 stile libero maschile (qualificazioni): Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri

, 50 stile libero maschile (qualificazioni): Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri 12:00 – ATLETICA LEGGERA , 5000 metri femminile (qualificazioni): Nadia Battocletti

, 5000 metri femminile (qualificazioni): Nadia Battocletti 12:05 – ATLETICA LEGGERA , salto triplo femminile (qualificazioni): Darya Derkach

, salto triplo femminile (qualificazioni): Darya Derkach 12:40 – VOLLEY , torneo maschile (fase a gironi): Italia-Iran

, torneo maschile (fase a gironi): Italia-Iran 12:48 – NUOTO , 1500 metri stile libero maschile (qualificazioni): Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza

, 1500 metri stile libero maschile (qualificazioni): Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza 13:00 – BEACH VOLLEY , torneo femminile (qualificazioni): Marta Menegatti/Victoria Orsi Toth vs Leila/Lidy

, torneo femminile (qualificazioni): Marta Menegatti/Victoria Orsi Toth vs Leila/Lidy 13:00 – ATLETICA LEGGERA , 4×400 mista (qualificazioni): Italia

, 4×400 mista (qualificazioni): Italia 13:30 – ATLETICA LEGGERA , 10000 metri piani maschile (Finale) : Yeman Crippa

, 10000 metri piani maschile : Yeman Crippa 13:57 – NUOTO , 4×100 mista femminile (qualificazioni): Italia

, 4×100 mista femminile (qualificazioni): Italia 14:10 – NUOTO, 4×100 mista maschile (qualificazioni): Italia

Olimpiadi Tokyo 2020: gli appuntamenti da non perdere del settimo giorno

Nella notte tra giovedì e venerdì Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile debutteranno nella pedana del salto in alto maschile olimpico a caccia della qualificazione alla finale.

Quando qui in Italia saranno le 03:00 (le 10:00 del mattino in Giappone), riflettori accesi di nuovo sulla scherma, con gli ottavi di finale della spada a squadre maschile: le speranze azzurre sono riposte in Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera (più la riserva Gabriele Cimini).

Dita incrociate poi per la tiratrice con l’arco Lucilla Boari: l’unica azzurra rimasta in gara se la vedrà agli ottavi contro l’atleta bielorussa Hanna Marusava.

Le prime vere emozioni di giornata le vivremo però intorno alle 8:30 del mattino, quando Mattia Camboni farà di tutto per prendersi una medaglia nella Medal Race della prova RS:X maschile, dopo il terzo posto generale conquistato al termine delle prime dodici regate.

Nel nuoto, dopo il miracoloso argento vinto negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri proverà a ripetersi nella distanza doppia: appuntamento con le qualificazioni dei 1500 stile libero maschile alle 12:48 (ora italiana).

Poco prima, alle 12:40, inizierà Italia-Iran, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi del torneo olimpico di Volley maschile. Al momento, gli azzurri contano 3 vittorie e una sconfitta senza attenuanti contro la Polonia.

Gran finale alle 13:30, quando il mezzofondista italiano Yeman Crippa correrà la finale dei 10000 metri piani con il sogno di raggiungere un piazzamento sul podio.

