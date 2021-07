Venerdì 30 luglio si disputerà la finale dei 10000 metri piani maschile di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A difendere la bandiera dell’Italia ci sarà il mezzofondista Yemaneberhan Crippa, primatista nazionale dei 3000, 5000 e 10000 metri.

In una recente intervista a Vanity Fair, il mezzofondista di origini etiopi cresciuto in Trentino ha dichiarato di sognare una medaglia: “[Le Olimpiadi, ndr] erano il mio sogno da quando ho cominciato a fare atletica. Adesso l’asticella si è alzata: il sogno è quello di arrivare sul podio”.

Se vorrà trasformarlo in realtà, Yeman dovrà necessariamente migliorare l’ottavo posto conquistato agli ultimi Mondiali, disputati a Doha nell’ottobre 2019. In seguito alla finale di venerdì, il corridore delle Fiamme Oro sarà impegnato il 3 agosto nella batteria dei 5000, ed eventualmente il giorno 6 per l’atto conclusivo.

Ecco dove vedere la finale dei 10000 metri maschile delle Olimpiadi di Tokyo.

Finale 10000 metri maschile Olimpiadi 2021: dove vederla in TV e streaming

La finale dei 10000 metri uomini maschile sarà trasmessa venerdì 30 luglio in diretta TV su Rai 2 alle 13:30 (ora italiana). La telecronaca Rai sarà affidata a Franco Bragagna, che avrà al suo fianco l’ex velocista Stefano Tilli (primatista mondiale 200 metri piani indoor nel 1985 con il tempo di 20″52 e argento nella staffetta 4×100 ai Mondiali di Helsinki 1983).

I 10000 metri piani con Yeman Crippa saranno visibili anche in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

Se vuoi saperne di più su questo argomento, ti invitiamo a leggere la nostra guida su come vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020 in televisione.

