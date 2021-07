È il giorno della finale all-around individuale femminile di ginnastica artistica. Per l’Italia scenderanno in pedana Martina Maggio e Alice D’Amato, reduci dal quarto posto nella finale a squadre di un paio di giorni fa insieme a Vanessa Ferrari e Asia D’Amato (sorella gemella di Alice).

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la finale all-around di ginnastica artistica Tokyo 2020.

Ginnastica artistica, finale all-around individuale femminile Olimpiadi: dove vederla in TV e streaming

La finale all-around di ginnastica artistica di oggi, giovedì 29 luglio, sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 alle ore 12:50. La telecronaca Rai è affidata al giornalista Andrea Fusco e all’ex olimpionico Igor Cassina.

Diretta streaming disponibile su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su come e dove vedere le Olimpiadi di Tokyo in TV e in streaming.

Risultati delle qualificazioni

Le azzurre Alice D’Amato e Martina Maggio entrano nella finale del concorso generale individuale olimpico rispettivamente con il 15esimo e 21esimo punteggio, tenendo in considerazione la regola secondo cui ciascuna nazione non può schierare più di due ginnaste in una finale.

La gemella di Asia ha chiuso il turno di qualificazioni con il punteggio di 54.199, ottenendo 13.033 al corpo libero, 12.600 alla trave, 14.233 alle parallele asimmetriche e 14.333 al volteggio.

La Maggio, invece, ha staccato il pass per la finale con il punteggio complessivo di 53.566: 12.700 al quadrato, 13.066 sui 10 cm, 13.700 sugli staggi e 14.100 alla tavola.

