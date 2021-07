Nascono nuove polemiche in merito alla scelta della Rai – che fu presa nel 2017- di non trasmettere in streaming su Rai Play le Olimpiadi di Tokyo 2020, che sono attualmente in corso. I diritti della trasmissione web, per questo motivo, furono affidati in esclusiva a Discovery +. Ma ricostruiamo quanto è accaduto e sta accadendo in queste ore.

Barachini ha chiesto di conoscere le motivazioni di questa scelta

Due anni fa, la Rai ha scelto di non acquistare il pacchetto con i diritti streaming delle Olimpiadi per risparmiare all’incirca 20 mila euro. A distanza di anni, però, anche il Presidente della Vigilanza Rai, Alberto Barachini, ha deciso di conoscere il perché di questa scelta che fu presa dai vertici precedenti. Per questo motivo, secondo l’Adnkronos, ieri sera Barachini avrebbe richiesto nel corso dell‘Ufficio di Presidenza, di sottoporre a nome dell’intera commissione parlamentare un quesito alla Rai per conoscere le motivazioni e le ragioni di questa decisione, per fare in modo che questo episodio non si ripeti più nei prossimi anni, in modo così da poter garantire agli spettatori il Servizio Pubblico.

Il caso al Parlamento

Questa faccenda è inoltre finita in Parlamento. Alcuni esponenti politici di Italia Viva – ovvero Michele Anzaldi e Davide Faraone – insieme ad Andrea Romano e Valeria Fedeli del Pd, hanno pronunciato, poche ore fa, diverse parole critiche in merito alla decisione che fu presa negli anni passati dalla Radio Televisione Italiana.

