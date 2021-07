Netflix è riuscito ad assicurarsi un altro film di grande spessore: Fast & Loose. Si tratta di un thriller diretto da David Leitch, che vede Will Smith nel ruolo di protagonista. Molte sono state le piattaforme che hanno cercato di mettere le mani su questo progetto, ma alla fine la vittoria è spettata al colosso dello streaming.

Will Smith non vestirà solo i panni dell’attore principale, ma sarà anche coproduttore. Prima di dedicarsi a questo film, però, dovrà terminare le riprese di Emancipation. La scenografia invece è stata affidata a Jon e Erich Hoeber.

Fast & Loose, di cosa parlerà il film?

Il film sarà incentrato sulle vicende di John Riley, un uomo creduto morto, che si risveglierà poco dopo a Tijuana. Non potrà contare sulla sua memoria perché si accorgerà di non avere più alcun ricordo del passato. Tramite i pochi indizi a disposizione, cercherà di riportare alla luce gli elementi fondamentali della sua vita. Le sue conclusioni lo porteranno a sospettare di essere stato sia un agente della CIA, sia un esponente della malavita. Non sarà affatto facile scoprire quale fosse il ruolo reale e quale quello di copertura.

Quando e dove guardare Fast & Loose

Al momento, non è ancora stata fissata una data certa per l’uscita di Fast & Loose. Secondo le previsioni, il film sarebbe dovuto uscire entro la fine del 2021 ma, tenendo in considerazione la situazione attuale delle riprese, è probabile che lo vedremo solo nel 2022.

Esso verrà rilasciato su Netflix e gli utenti, tramite un abbonamento mensile o annuale, potranno accedere al contenuto.