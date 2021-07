Disney+ Hotstar è una piattaforma di streaming on demand indiana controllata da Disney Media and Entertainment Distribution. Oltre ai contenuti Disney+, il servizio consente di accedere al ricco catalogo di Hotstar, che include eventi sportivi in diretta, film, serie TV e produzioni originali. A conti fatti, è uno dei servizi di streaming più completi al mondo.

Oltre ai numerosi contenuti a disposizione degli abbonati, c’è un altro motivo in più che rende la sottoscrizione al piano annuale di Disney+Hotstar così appetibile: il costo infinitamente più basso rispetto a quello applicato negli altri Paesi.

C’è un solo problema: a causa del mancato rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), Disney+ Hotstar non è visibile in Europa.

Tuttavia, esiste un “trucco” che consente di vedere Disney+ Hotstar in Italia, in modo da sfruttare così il prezzo stracciato dell’abbonamento proposto in India. In questo articolo ti spieghiamo come fare.

Disney+ Hotstar in Italia: ecco come vederlo

Per avere accesso al servizio streaming Disney+ Hotstar anche in Italia basta usare una VPN, in modo da bypassare il blocco regionale simulando una connessione in India o in un altro Paese dove la visione della piattaforma è disponibile.

Surfshark è una delle migliori reti VPN attualmente in circolazione. Offre prestazioni eccellenti, sia come velocità in download che in termini di privacy, aspetto fondamentale per qualsiasi servizio di questo tipo. Inoltre, presenta un elevato rapporto-qualità prezzo.

Una volta che sottoscrivi il mini-abbonamento alla VPN, ecco gli altri passaggi da completare per vedere Disney+ Hotstar qui da noi in Italia:

Esegui l’accesso alla VPN. Imposta la posizione del server su una delle città indiane a scelta tra Mumbai, Chennai e Indore. Collegati al sito hotstar.com. Completa l’acquisto dell’abbonamento annuale a Disney+ Hotstar. Attendi la ricezione dell’email di conferma e inizia a guardare i contenuti presenti nella piattaforma streaming on demand.

Prezzi Disney+ Hotstar

Disney+ Hotstar prevede due diversi piani di abbonamento annuali:

VIP : 399 rupie indiane all’anno ( 4,54 euro )

: 399 rupie indiane all’anno ( ) Premium: 1.499 rupie indiane all’anno (17,05 euro)

Il piano VIP dà accesso ai contenuti speciali di Hotstar e Star, una ricca selezione di film indiani, film Disney, programmi per bambini e pellicole di Hollywood, con definizione in HD e possibilità di visione su un solo schermo per volta.

L’abbonamento Premium, in aggiunta al piano VIP, permette di vedere gli show in lingua inglese e le produzioni originali Disney, l’assenza di pubblicità, la definizione in 4K e la visione su due schermi contemporaneamente.

Dal 1° settembre 2021 i prezzi dei nuovi abbonamenti a Disney+ Hotstar saranno:

Mobile : 499 rupie indiane all’anno ( 5,68 euro )

: 499 rupie indiane all’anno ( ) Super : 899 rupie indiane all’anno ( 10,23 euro )

: 899 rupie indiane all’anno ( ) Premium: 1.499 rupie indiane all’anno (17,05 euro)

Tutti e tre i piani danno accesso all’intero catalogo di contenuti di Disney+ Hotstar, ma con delle importanti differenze: con il piano Mobile si ha a disposizione un solo schermo per volta, obbligatoriamente mobile (smartphone o tablet), e una risoluzione in HD; stessa definizione per il piano Super, ma con l’opportunità di vedere i contenuti su due schermi contemporaneamente; il piano Premium offre le condizioni migliori, in quanto regala la definizione in 4K e la visione fino a quattro schermi in contemporanea.

