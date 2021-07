Bob Odenkirk, conosciuto principalmente per il ruolo di Saul in Breaking Bad e in Better Call Soul, è stato vittima di un malore durante le riprese del noto spin-off ed è stato portato urgentemente in ospedale. L’attore, stando alle fonti vicine alla produzione di Better Call Soul, si sarebbe sentito male all’improvviso, senza dare modo di prevenire l’accaduto. La troupe e il resto del cast sono corsi immediatamente in suo aiuto, chiamando i soccorsi e richiedendo un intervento rapido.

Non si hanno ancora molte informazioni sulle condizioni di salute di Bob Odenkirk e non è chiaro se al momento del trasporto in ospedale fosse cosciente o meno.

Bob Odenkirk: come sta l’attore?

Non sono state rilasciate dichiarazioni riguardo alle cause che hanno scatenato il collasso. L’intervento tempestivo dei medici e il ricovero urgente in ospedale, però, fanno presupporre che non si sia trattato di una cosa da nulla.

Sappiamo che Bob, al momento, è sotto stretto controllo medico e che verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. È probabile che, nelle prossime ore, i preoccupatissimi fan vengano messi al corrente della reale situazione. Infatti, c’è molta ansia riguardo alle sorti dell’amatissimo attore.

Bob e Odenkirk e la sesta stagione di Better Call Saul

Al momento del malore, l’attore era in New Mexico per le riprese delle nuove puntate di Better Call Saul. La nota serie tv, che nasce come spin-off di Breaking Bad, dovrebbe concludersi proprio con la sesta stagione durante i primi mesi del 2022. Le puntate saranno disponibili in streaming su Netflix.

Speriamo che Bob possa tornare presto nel ruolo di Saul per regalare ai fan altre intensissime emozioni.