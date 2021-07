La data d’uscita della quarta stagione di Yellowstone è fissata per l’autunno 2021. Si tratta di una serie tv nata nel 2018 grazie al lavoro di Taylor Sheridan e John Linson. Il protagonista è John Dutton, un uomo legatissimo al suo ranch e desideroso di proteggerlo a tutti i costi. La sua tranquillità verrà turbata dall’arrivo di imprenditori senza scrupoli, che saranno intenzionati a impadronirsi dei suoi territori. Inoltre, un altro pericolo proverrà dalla progettazione del primo Parco Nazionale d’America.

Lo show potrebbe essere descritto come un western contemporaneo dove avidità e sete di potere la fanno da padroni. Ad essi si oppone la forza di una famiglia che ha lottato per trovare il suo spazio nel mondo. Mostrerà di avere un forte senso di identità e una determinazione invidiabile, ma queste caratteristiche potrebbero non essere sufficienti per difendere il lavoro di una vita.

Uno degli aspetti più incisivi della serie tv è costituito dal cast d’eccezione. È sufficiente sapere, infatti, che il ruolo di John Dutton è interpretato da Kevin Costner.

Yellowstone: dove guardarlo in tv e streaming?

È possibile recuperare le prime tre stagioni della serie tv sulla piattaforma di Sky. Il sito, tramite un abbonamento, permette di accedere ai 30 episodi disponibili. Inoltre, anche la quarta stagione, appena verrà resa accessibile, sarà caricata su Sky Italia. Per chi non volesse sottoscrivere un abbonamento di questo tipo, può fare riferimento a Now. Il vantaggio di quest’ultimo è quello di consentire agli utenti di cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento, senza alcun vincolo.

Per quanto riguarda la televisione, la prima stagione di Yellowstone è stata trasmessa su Paramount Network a partire dal 19 marzo. È probabile che il canale si occupi anche della messa in onda delle puntate successive.

Yellowstone: in arrivo anche il prequel della serie tv

Visto il grande successo riscosso da Yellowstone, è stata approvata anche la realizzazione di un prequel della serie tv. Esso sarà ambientato nel 1883 e si occuperà delle vicende che caratterizzeranno gli antenati della famiglia Dutton. In particolare, ci si concentrerà sul desiderio di un gruppo di persone di fuggire dalle difficili condizioni economiche in cui è costretto a vivere. L’obiettivo del viaggio sarà quello di raggiungere il Montana, in modo da poter ottenere la ricchezza tanto ambita.

Il progetto è stato reso possibile dall’accordo firmato tra Taylor Sheridan, ViacomCBS e MTV Entertainment Group. Inoltre, secondo il contratto, il produttore avrà il compito di occuparsi di altre serie per Paramount+.