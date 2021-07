Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, tornerà ad ottobre in Tv. La trasmissione che andrà in onda in prima serata assoluta il sabato sera su Rai 1, è giunta alla sua sedicesima edizione. Da anni, il noto programma ha una giuria d’eccezione, formata da esperti di ballo e non, che con le loro opinioni rendono il programma variegato e divertente. Anche per questa nuova edizione, Milly Carlucci ha deciso di affidarsi alla sua squadra di fiducia. Poche ore fa, infatti, attraverso i suoi profili social, la presentatrice ha annunciato questa notizia.

L’annuncio di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha deciso di dare voce ad uno fra i milioni telespettatori del talent show, per confermare la presenza, in questa prossima edizione, dei giudici (ovvero Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e della presidentessa Carolyn Smith). In particolare modo, l’artista nel video si è fatta riprendere all’esterno degli studi Rai, in un bar in compagnia del signor Federico, il quale ha espresso le sue opinioni in merito a quali sono le caratteristiche che rendono il programma così bello e particolare.

Al di là del ballo, delle persone che si sforzano per ballare… il bello del programma è proprio la giuria perché è variegata. Ci sono personaggi che criticano il ballo fine a se stesso, altri il comportamento, altri, invece, criticano il giudice che sta criticando. Io non cambierei nulla. Nemmeno Mariotto. Quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Questo è il video-annuncio che Milly Carlucci ha postato per diffondere questa notizia tra i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

I possibili ballerini della prossima edizione

In queste ore, nel frattempo, iniziano a circolare ipotesi in merito ai nomi dei futuri e papabili concorrenti. Secondo alcune indiscrezioni, Milly Carlucci in questi giorni starebbe alla ricerca di Vip da mettere alla prova. Da giorni però circolano voci insistenti, in merito alla presenza di alcuni nomi di personaggi famosi che sarebbero stati già scelti come concorrenti per questa nuova edizione. Si tratterebbe, infatti, del cantante Morgan, della comica Sabina Guzzanti, del famoso parrucchiere Federico Fashion Style e dell’attrice Valeria Fabrizi.

Non mancano inoltre anche le auto candidature di alcuni personaggi famosi, che in alcune interviste non hanno nascosto il loro interesse nei riguardi del seguitissimo talent della Rai. Stiamo parlando dell’influencer Beatrice Valli che ha lanciato il suo annuncio dalle pagine di Nuovo, e di quella di Maria Teresa Ruta, che reduce dall’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, ed ovvero dal Grande Fratello Vip 5 , sarebbe già pronta per lanciarsi in questa nuova avventura televisiva.