Come saprete, poiché è noto a tutti ormai, Mediaset è riuscita a “scippare” la Coppa Italia alla Rai aggiudicandosi i diritti della competizione per il triennio che va dal 2021 al 2024. A partire dalla prima decade di agosto la principale coppa calcistica italiana aprirà le danze con il turno preliminare che vedrà impegnate anche squadre che militano in Serie C.

I cambiamenti di cui si sta parlando in queste ultime ore, però, sembrano non riguardare solo la Serie A nostrana. Per questa edizione, infatti, la Coppa Italia ha subito qualche piccolo cambiamento. Le squadre partecipanti non saranno più 78, bensì 44. A rimanere fuori, dunque, saranno i 9 club di Serie D, mentre della Serie C parteciperanno solo 4 team e, probabilmente, saranno quelli che nella scorsa stagione sono retrocesse dal campionato cadetto a quello di “Lega Pro”.

A seconda del campionato in cui militano attualmente e dalla posizione finale ottenuta nell’ultima stagione di campionato (casistica che vale prevalentemente per le squadre della massima serie), tali club esordiranno nel torneo partendo da turni diversi. Dopo questa breve infarinatura non ci resta che scoprire su quali canali Mediaset andrà in onda e quando inizia la Coppa Italia 2021/2022.

Su quale canale Mediaset danno la partita di Coppa Italia

Mediaset, apprendiamo da Davide Maggio, garantirà la diretta di 16 match dei turni eliminatori di Coppa Italia che varranno per la qualificazione al primo turno e poi, successivamente, al secondo turno. Le partite che verranno trasmesse a partire dal 13 agosto 2021 su Italia 1 e sul Canale 20 vedranno impegnate anche squadre come la Sampdoria, la Fiorentina, l’Udinese e il Torino oltre alle neopromosse in Serie A Empoli, Salernitana e Venezia e alle neoretrocesse in B Benevento, Parma e Crotone.

Dal 13 al 16 agosto 2021 con due partite al giorno, una in preserale e una in prima serata sia su Italia 1 che sul 20, dunque, sarà possibile vedere in tv i match dello sport più seguito nel nostro paese.

Calendario della Coppa Italia 2021/2022

Ecco le date in cui ci saranno le partite di Coppa Italia 2021/2022 e il calendario della competizione che, salvo complicazioni legate all’emergenza sanitaria o ad altri avvenimenti, non dovrebbe subire variazioni.