C’è grande trepidazione riguardo al lancio nello spazio della New Shepard, che avverrà il 20 luglio. È stata l’azienda spaziale Blu Origin a definire i dettagli dell’evento. Inoltre, ha reso noto che il miliardario Jeff Bezos non sarà solo sulla navetta, ma verrà accompagnato dal giovanissimo Oliver Daemen. Il diciottenne ha concluso la scuola nel 2020 e, nonostante la giovane età, è già in possesso di un brevetto da pilota. Inoltre, prenderanno parte all’esperienza anche l’aviatrice Wally Funk di 82 anni e Mark, il fratello di Jeff Bezos.

Sarà un’esperienza del tutto nuova che potrebbe lanciare una moda sorprendente. Bob Smith, che esercita un ruolo di guida all’interno della compagnia, ha dichiarato di avere molta fiducia nel progetto. Ai suoi occhi, Oliver Daemen potrebbe essere colui che spingerà i giovani a interessarsi dei viaggi spaziali.

New Shepard: quando vedere il lancio di Jeff Bezos Gli spettatori potranno assistere al lancio il 20 luglio alle 14.30. Le riprese saranno in diretta e riguarderanno tutte le fasi del viaggio. In particolare, ci si concentrerà sulle operazioni di pre-partenza, sul decollo, sull'accelerazione, sulla discesa e, infine, sull'atterraggio.

New Shepard: dove vedere il volo in diretta in tv

Il pubblico potrà assistere alla diretta del lancio aerospaziale alle 14:30 sul canale di Focus. Però, già nelle ore precedenti verranno trasmessi dei documentari che avranno come oggetto i voli nello spazio e tutta la tecnologia che c’è dietro. Essi continueranno fino al giorno successivo e ci sarà anche uno spazio condotto da Luigi Bignami. Egli, con l’aiuto di numerosi ospiti, punterà l’attenzione su tutte le fasi del lancio, soprattutto sulla preparazione della partenza e sull’atterraggio. Inoltre, ci sarà modo anche di assistere alle interviste dei membri dell’equipaggio.

Come vedere il volo nello spazio di Jeff Bezos in streaming

Il lancio della navetta New Shepard sarà accessibile anche sul Web. Blue Origin, infatti, all’interno del suo sito, ha aggiunto una sezione dove gli italiani, a partire dalle 13:30, potranno assistere in streaming al viaggio nello spazio. L’indirizzo del sito in questione è Blueorigin.com.

Inoltre, per chi non potesse accedere alla tv domestica, la piattaforma di Mediaset Infinity, oltre a quelle degli altri canali Mediaset, permette agli utenti di guardare gratuitamente anche le dirette di Focus.

Il dettaglio della giornata – evento New Shepard

Secondo il programma dell’evento, la New Shepard dovrà superare la linea di Kàrmàn, che si trova a 100 km dal livello del mare. La durata prevista è di soli 10 minuti e, durante i primi 3, la navetta subirà una rapida accelerazione che porterà i coraggiosi passeggeri a non percepire più gli effetti della gravità. Una volta raggiunta l’altezza massima, il mezzo inizierà a scendere e l’attivazione di diversi paracadute permetterà di rallentare la velocità, in modo da rendere sicuro l’atterraggio nel Deserto di Chihuahua, in Texas.

Oltre alle riprese dell’esperienza, gli spettatori potranno assistere anche a delle interviste che forniranno maggiori dettagli. Si approfondiranno importanti questioni tecniche e si parlerà della probabile privatizzazione della New Space Economy, che dovrebbe avvenire entro l’anno 2030.

Ecco, nel dettaglio, la programmazione prevista da Focus: