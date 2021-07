Come era prevedibile, Che Tempo Che Fa è stato rinnovato anche per la stagione 2021/2022. Le nuove puntate andranno in onda a partire dal 3 ottobre su Rai 3. La scorsa edizione ha riscosso un grande successo, tanto che gli ascolti sono volati alle stelle. Sembra che il noto talk show, grazie alla presenza di nuovi ospiti ogni settimana e agli spazi dedicati all’intrattenimento, sia riuscito a trovare la formula vincente. Inoltre, l’abile conduzione di Fabio Fazio permette di rendere gli appuntamenti in prima serata dinamici e frizzati.

La redazione, nelle ultime ore, ha rilasciato un annuncio importante tramite i social. Ai membri fissi del cast si aggiungerà un duo d’eccezione composto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

La famiglia di Che Tempo che fa si allarga: anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cast

Sui social, la notizia che il duo entrerà a far parte di Che Tempo Che Fa ha generato molto entusiasmo. I comici, infatti, grazie ai loro modi di fare e alla capacità di coinvolgere, sono molto amati dagli spettatori. Sicuramente, porteranno una ventata d’aria fresca all’interno della trasmissione e riusciranno a intrattenere grazie ai loro fantastici siparietti.

Al momento, non si è ancora a conoscenza del ruolo che avranno all’interno del programma, però, si sa per certo che saranno presenti in ogni puntata e che, assieme a Luciana Litizzetto, si dedicheranno al lato comico dello show.

Per i due, questa non sarebbe la prima partecipazione al programma perché, nella prima puntata della scorsa edizione, avevano già fatto un’apparizione come ospiti.

In attesa dell’inizio dei nuovi episodi, è possibile prendere visione delle repliche dello show sul sito di RaiPlay.

Il tour di Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Sappiamo che il duo comico, oltre all’impegno con Che Tempo Che Fa, sta continuando a portare avanti il suo tour nei teatri di tutta Italia. A causa della pandemia, alcune date, come si può leggere su Ticket One, sono state rimandate a dicembre.

In questo progetto, i due salgono sul palco alternando imitazioni e sketch comici. Punto forte del loro show è la costante interazione con il pubblico. In ogni spettacolo, della durata di 2 ore circa, Massimo Lopez e Tullio Solenghi danno prova delle loro brillanti capacità artistiche e del legame che li caratterizza.