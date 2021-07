Ultimamente, sui social, si sente spesso parlare di Loki. Si tratta di una serie tv che sta riscuotendo un grande successo. Ha preso spunto da un fumetto della Marvel ed è stata creata appositamente per Disney+. La prima stagione, composta da 6 episodi, ha visto la luce il 9 giugno 2021 e, nonostante siano trascorse solo poche settimane, è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Il personaggio di Loki, con la sua irruenza e la sua stravaganza, è riuscito a catturare immediatamente l’attenzione del pubblico, ma anche la giudice Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) non è passata inosservata. In queste prime puntate, non ha avuto modo di esprimere tutto il suo potenziale, tuttavia l’attrice che la interpreta ha dichiarato che, grazie al suo passato nelle forze armate, possiede ottime capacità di combattimento. È probabile che successivamente riuscirà a dare prova di questo suo lato così intrigante.

Loki 2: cosa ne sarà del giudice Renslayer?

Nell’ultimo episodio della prima stagione, la storyline della giudice Renslayer è rimasta incompiuta. Colui che rimane le ha mandato un messaggio spingendola ad abbandonare tutto e a partire per cercare il “libero arbitrio”.

Per conoscere il futuro di questo personaggio, si potrebbe fare riferimento ai fumetti. Ovviamente, come si è potuto notare anche nella prima stagione, le differenze con la serie tv sono molte. La maggior parte di esse è legata ai limiti della trasposizione video. In ogni caso, viene spontaneo pensare che la storia d’amore con Kang continuerà a essere un punto fondamentale della trama di Ravonna Renslayer.

Nell’opera creata dalla Marvel Comics, Kang appare subito molto preso dal giudice, ma la donna sarà restia a concedergli la sua fiducia. Solo successivamente, metterà da parte i suoi dubbi, e si abbandonerà alle avance ricevute. La loro relazione sarà caratterizzata da alti e bassi, in modo particolare quando Ravonna inizierà a cercare vendetta nei suoi confronti. Tutto si baserà sulla dinamica amore-odio.

Dove vedere Loki in streaming

La serie tv, attualmente, è un’esclusiva di Disney+. Si tratta di una piattaforma di streaming che permette di accedere a un ampio catalogo di film, serie tv e programmi. Gli utenti, per prendere visione dei contenuti, dovranno sottoscrivere un abbonamento al costo di 8,99 euro mensili o di 89,90 euro annuali. Non c’è alcun vincolo ed è possibile disdire nel momento in cui si preferisce.

