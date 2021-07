La stagione 2 di Loki si farà. L’annuncio è arrivato a sorpresa dalla stessa Disney, che ha inserito nei titoli di coda del sesto e ultimo episodio disponibile da questa mattina la scritta rossa “Loki tornerà nella stagione 2”. La frase appare in un primo piano della scheda che ha per protagonista il Dio dell’inganno, subito dopo i fascicoli della TVA.

Loki 2 si farà, Disney esaudisce il desiderio dei fan

Tutto vero, la seconda stagione di Loki è confermata ufficialmente. Con l’annuncio a sorpresa di questa mattina, Disney ha così esaudito il desiderio di tantissimi fan sparsi per tutto il mondo, che non solo non aspettavano altro di vedere come si concludeva quest’oggi la prima stagione, ma erano in attesa anche di una nota da parte della stessa Disney su un eventuale secondo capitolo.

Il colosso statunitense è andato perfino oltre, inserendo il clamoroso annuncio in coda al sesto episodio di una serie destinata a diventare una delle più popolari al mondo. Ricordiamo che Loki si inserisce nel filone narrativo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, subito dopo le serie TV WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, trasmesse su Disney+ nei primi mesi del 2021.

Sui social network l’annuncio ufficiale su Loki 2 diventerà la notizia del giorno, questo è poco ma sicuro. In tanti si uniranno alle discussioni sulla seconda stagione, ognuno già immaginando cosa gli sceneggiatori avranno in serbo per la serie con protagonista l’attore Tom Hiddleston.

