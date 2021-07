Nelle ultime ore, l’attenzione si è spostata su Diana Del Bufalo. L’attrice, tramite una storia postata su Instagram, ha messo al corrente i suoi fan di un accadimento avvenuto nella giornata di oggi. Le sue parole hanno fatto molto discutere e hanno dato vita anche a una crescente indignazione.

L’argomento chiamato in causa è quello del catcalling. Con questo termine si fa riferimento a tutte quelle attenzioni verbali indesiderate che spesso gli uomini rivolgono alle donne. Di recente, se n’è parlato tanto soprattutto perché viene considerata come una vera e propria molestia sessuale.

Diana Del Bufalo: “Siete falsi”.

Diana del Bufalo ha girato il video incriminato all’interno della sua auto. Stando alle sue parole, è proprio lì che sarebbe accaduto il fattaccio. Con un tono abbastanza concitato, l’attrice ha spiegato che due uomini, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, le hanno rivolto degli apprezzamenti verbali espliciti. La cosa che ha indignato di più Diana non è stato il loro comportamento, ma il fatto che non fosse nelle condizioni migliori per meritare simili complimenti. Ha concluso la storia dicendo:” Siete falsi”.

Ha ammesso di essere una tra le poche donne a trovare piacevole il catcalling ed è stato proprio questo ad alzare un polverone fatto di polemiche e incredulità. Diana, da sempre spontanea, probabilmente non pensava di creare tutta questa confusione con le sue parole. Al momento, non ha ancora risposto alle accuse ma, essendo molto attiva sui social, è probabile che lo farà nelle prossime ore.

C’è anche chi pensa che le parole di Diana non rispecchino il suo reale pensiero e che quello dell’attrice sia stato solo un tentativo per sdrammatizzare una situazione tanto delicata.

Diana Del Bufalo, cosa c’è dietro la sua spontaneità?

Diana Del Bufalo è balzata agli occhi del grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici. Si era presentata nelle vesti di cantante, però, nella sua carriera professionale ha preso una strada ben diversa: quella di attrice.

Spesso è stata accusata di avere un atteggiamento un po’ sopra le righe e di non riflettere abbastanza prima di parlare. È stata la stessa attrice ad ammettere che parte dei suoi comportamenti sono dovuti alla sua malattia. Essa prende il nome di coprolalia e consiste nel dire cose inadeguate al contesto. Per le persone affette da questo disturbo, risulta impossibile trattenere i propri pensieri e le proprie emozioni.