Ci sono delle novità per quanto riguarda Mediaset Infinity. Per chi non la conoscesse, si tratta di una piattaforma dedita allo streaming che permette di visionare molteplici contenuti. Gli utenti possono accedere alle repliche delle loro trasmissioni preferite in modo totalmente gratuito, mentre, per alcuni elementi, è necessario avere un abbonamento attivo.

Tramite un comunicato stampa, rilasciato il 15 luglio, è stato reso noto l’arricchimento di alcuni canali a pagamento. Ognuno di loro avrà un suo costo e non ci sarà alcun obbligo di durata: l’utente potrà cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Questi canali tratteranno gli argomenti più disparati e racchiuderanno i temi maggiormente cercati dal pubblico. Ovviamente, gli utenti potranno continuare a sfruttare il loro abbonamento di 7,99 euro mensili per accedere a sport, film e serie tv.

Mediaset Infinity: si aggiungono Starzplay, Moonbug Kids e Crime+Investigation Play

Il nuovo catalogo di Mediaset Infinity prevede l’aggiunta di 3 nuovi canali:

Starzplay : al costo di 4,99 euro al mese, gli utenti potranno accedere a tutti i contenuti Starz Original. Si tratta di una rete statunitense che ospita soprattutto film e serie tv in prima visione. Tra i più famosi è possibile citare: The Stand, The Act e Normal People.

: al costo di 4,99 euro al mese, gli utenti potranno accedere a tutti i contenuti Starz Original. Si tratta di una rete statunitense che ospita soprattutto film e serie tv in prima visione. Tra i più famosi è possibile citare: The Stand, The Act e Normal People. Moonbug Kids : si tratta di uno spazio totalmente dedicato ai più piccoli. Ci saranno contenuti sia in italiano che in inglese e il costo totale sarà di 3,99 euro al mese. I bambini potranno godere della visioni di cartoni come Little Baby Boom, Blippi e Go Buster.

: si tratta di uno spazio totalmente dedicato ai più piccoli. Ci saranno contenuti sia in italiano che in inglese e il costo totale sarà di 3,99 euro al mese. I bambini potranno godere della visioni di cartoni come Little Baby Boom, Blippi e Go Buster. Crime+Investigation Play: visto che la cronaca nera attrae sempre più persone, Mediaset ha deciso di inserire anche questo canale sulla piattaforma. Con 3,99 euro mensili, verranno resi disponibili documentari di true crime come Profondo Nero, Le prime 48 ore e La mia fuga da Scientology.

Il catalogo di Mediaset Infinity ospiterà anche History Play, Blaze Play e Midnight Factory

Oltre ai canali già precedentemente citati, il catalogo ne prevederà altri tre che, sicuramente, piaceranno al grande pubblico. Ogni di loro avrà un tema specifico che lo renderà unico e insostituibile.