Pekin Express 2021 è la nuova edizione dell’adventure-game Pechino Express, di recente entrato a far parte della pay-tv Sky. Complice la pandemia di Covid-19, l’inizio del reality ha subito diversi rinvii, ma ora che la situazione sanitaria sembra migliorare spuntano le prime indiscrezioni autorevoli non soltanto sul percorso ma anche sull’inizio delle registrazioni e quando lo vedremo in televisione.

Di seguito tutto quello da sapere su dove si svolge e quando va in onda Pechino Express 2021.

Dove si svolge Pekin Express 2021

Il percorso di Pekin Express 2021 avrà come punto di partenza Israele, quindi il gruppo di concorrenti si sposterà in Giordania, mentre la meta finale è posta a Dubai.

È la prima volta che Pechino Express tocca Israele, Giordania e l’emirato degli UAE (United Arab Emirates), ma non è di certo una novità per Costantino Della Gherardesca – confermato alla conduzione anche per la prima edizione su Sky – girare il reality in Asia.

Sulle 8 edizioni fin qui completate, ben 5 si sono svolte nel continente asiatico, incluse le prime 3: in molti ricorderanno ancora il trionfo nella seconda edizione della coppia degli Sportivi, composta da Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni, dopo aver attraversato Vietnam, Cambogia, Laos e Thailandia.

Quando inizia Pekin Express 2021

Pekin Express andrà in onda tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022 su Sky Uno. Le registrazioni sono attese per il prossimo autunno, nei mesi di ottobre e novembre.

Lasciamo in ogni caso un punto interrogativo sulla data di inizio della nuova edizione, dal momento che la realizzazione di un programma come Pechino Express non è legata soltanto alla situazione sanitaria dei Paesi dove si registra, ma anche alla situazione politica.

A questo proposito, in un approfondimento di Hit per TvBlog viene fatto intendere che, alle già esistenti problematiche relative all’edizione 2021 di Pekin Express, si siano aggiunte anche questioni politiche che vanno al di là di ogni qualsiasi controllo da parte degli autori del programma.

Stavolta sarà la volta buona? In attesa di scoprirlo, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sulla nuova edizione tramite la nostra pagina Pekin Express, dove trovate tutte le ultime notizie più importanti sull’ex adventure-game di Rai 2.