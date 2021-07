A partire dal 13 luglio, inizierà la nuova edizione di Cornetto Battiti Live. Lo show si svolgerà in 5 puntate che, escludendo quella di stasera, andranno in onda rispettivamente il 20 luglio, il 27 luglio, il 3 agosto e il 10 agosto. Con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione, il programma di Italia 1 ha tutte le carte in regola per rivelarsi un successone.

Ovviamente il vero fulcro della trasmissione saranno i cantanti che, con le loro note musicali, riscalderanno l’estate degli spettatori. Anche se il palco principale sarà quello del Castello Aragonese di Otranto, durante i diversi appuntamenti, verranno mostrate 15 esibizioni provenienti da altre location della Puglia.

Si darà spazio anche all’interazione tra il pubblico presente e gli artisti. L’attrice e youtuber Mariasole Pollio avrà proprio il compito di fare da intermediaria.

Da Amici al Cornetto Battiti Live

Leggendo i nomi dei partecipanti, è impossibile non notare che molti di loro si sono fatti conoscere al grande pubblico grazie alla scuola di Amici di Maria de Filippi. Il talent quest’anno, come è accaduto anche precedentemente, ha dato la possibilità a giovani artisti, con la passione per la musica, di emergere e diffondere il proprio talento. Ecco a chi ci stiamo riferendo:

Sangiovanni : arrivato secondo ad Amici, fin da subito è stato apprezzato per la originalità e per la sua capacità di creare delle hit vivaci e coinvolgenti

: arrivato secondo ad Amici, fin da subito è stato apprezzato per la originalità e per la sua capacità di creare delle hit vivaci e coinvolgenti Deddy : ha fatto un ottimo percorso ad Amici, mostrando un lato sconosciuto anche a se stesso

: ha fatto un ottimo percorso ad Amici, mostrando un lato sconosciuto anche a se stesso Arianna: anche se non è arrivata al serale, ha dimostrato di voler coltivare il suo sogno

Delle edizioni precedenti di Amici, troviamo:

Alessandra Amoroso: si esibirà da Lecce

Irama e Annalisa

Battiti Live: i nomi degli altri concorrenti

Ovviamente, ai nomi già citati, se ne aggiungono altri molto amati dal pubblico di ogni età. Si tratta di cantanti che, dopo una lunga gavetta, sono riusciti a conquistare il cuore dei loro fan.

Boomdabash con Baby K

Fedez e Orietta Berti

Takagi e Ketra con Giusy Ferreri

Francesca Michielin

Nek

Capo Plaza

Mara Sattei

Coma Cosa

Federico Rossi

Gazzelle

Dotan

Shade

Master KG

Andrea Damante

Colapesce e Dimartino: si esibiranno da Polignano a Mare

Noemi: si esibirà dal Minareto di Selva e Fasano

I cantanti, presenti nella prima puntata del Battiti Live, promettono molto bene e, sicuramente, nel corso delle 5 serate, ci saranno delle sorprese che porteranno una ventata di originalità alle calde sere d’estate.