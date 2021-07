Quarta Repubblica torna stasera, lunedì 12 luglio con un nuovo appuntamento su Rete 4. Il programma, condotto da Nicola Porro, come sempre, affronterà temi di attualità e politica che, in questo momento, stanno molto a cuore agli spettatori.

Il talk show, nato nel 2018, vedrà la presenza di numerosi ospiti che si confronteranno su svariati argomenti. In particolare, spiccheranno i nomi di Emanuele Fiano, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti e Daniele Capezzone. Verrà garantita la presenza di Vittorio Sgarbi che, con le sue acute riflessioni, ormai, è diventato un saldo punto di riferimento della trasmissione televisiva.

Quarta Repubblica, si parlerà di nuovo di Saman Abbas

Tra i temi a cui verrà dato spazio, ci sarà anche quello di Saman Abbas. La diciottenne, scomparsa da Novellara e vittima di un matrimonio combinato, da diverse settimane, occupa un ruolo fisso all’interno del programma. Si tratta di un caso che, sia per la giovane età della ragazza, sia per il contesto culturale che ha dato vita a questa terribile vicenda, ha sconvolto l’opinione pubblica. Verranno approfondite le ultime novità in merito alla questione, probabilmente tenendo conto delle recenti dichiarazioni dei famigliari.

Si parlerà dei primi bilanci legati al turismo italiano. Ci si focalizzerà sulla situazione degli hotel e sulle difficoltà che ristoranti e bar stanno riscontrando nella ricerca di personale. In molti attribuiscono la causa di ciò al reddito di cittadinanza, ma le opinioni degli ospiti in studio potrebbero differire.

Quarta Repubblica: Renzi e il DDL Zan

L’intervista principale della serata sarà quella a Matteo Renzi. Al leader di Italia Viva verrà questo di discutere sui risvolti del Disegno di legge Zan. Nel caso in cui fosse approvato, verrebbero attuate nuove pene per le discriminazioni fondate sulla differenza di genere, di orientamento sessuale e di capacità fisiche o motorie.

Inoltre, verranno ascoltate anche le dichiarazioni di Antonio Trajani, coordinatore di Forza Italia e vice-presidente del Partito Popolare Europeo.

Uno dei momenti più attesi dal pubblico è il “Faccia a faccia”. Questa volta la protagonista sarà Pina Amarelli. Per chi non la conoscesse, si tratta della presidentessa della fabbrica di liquirizia fondata da Rossano Calabro.

La puntata di stasera sarà la penultima della stagione. Questa edizione di Quarta Repubblica si concluderà il 19 luglio, ma visto il successo conseguito viene spontaneo pensare che sarà presente anche nel palinsesto del prossimo anno.