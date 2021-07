A partire da lunedì 12 luglio, verranno trasmesse su Rai 1 le repliche delle puntate de La Vita Promessa. Si tratta di una fiction nata nel 2018. Sotto la guida di Ricky Tognazzi, sono state girate ben 2 stagioni, per un totale di 7 appuntamenti.

La protagonista della serie è Carmela, una donna molto legata alla sua famiglia. All’improvviso, senza la sua volontà, si trasformerà nell’oggetto del desiderio di un uomo ricco e senza valori morali. Per salvare ciò che resta della sua famiglia, deciderà di lasciare per sempre la sua amata Sicilia e di trasferirsi in America. Oltre alle difficoltà dovute al grande cambiamento, Carmela dovrà scontrarsi anche con la violenta crisi economica degli anni ’20.

La Vita Promessa, replica del 1° episodio: una partenza inaspettata

Nella 1° puntata de La Vita Promessa, il pubblico ha modo di fare la conoscenza di Carmela. La donna, fin dall’inizio, si trova in grande difficoltà. Vorrebbe vivere al meglio il suo ruolo di moglie e madre, ma il perfido Vincenzo Spanò sarà di tutt’altra idea. L’uomo vorrebbe sottrarre la bella Carmela all’amore del marito, per sposarla e vivere con lei. La donna, a causa delle angherie ricevute, rimarrà vedova e dovrà anche confrontarsi con la disabilità del figlio Rocco. Quest’ultimo, in seguito a una violenta aggressione da parte di Spanò, subirà gravi danni che, con sommo dolore della madre, lo cambieranno per sempre.

Carmela, seppur affezionatissima alla sua Sicilia, deciderà di lasciare tutto e di partire assieme ai suoi figli alla volta di New York. Per mettere in pratica la fuga, dovrà accettare di sposare un uomo per procura: Matteo Schiavon.

La Vita Promessa, 2° episodio: Carmela sarà ancora vittima di Vincenzo Spanò

Carmela, reduce da terribili esperienze, giungerà finalmente a New York con i suoi figli. Oltre alla scoperta di aver ricevuto un nuovo cognome, avrà modo di fare anche la conoscenza del suo nuovo marito. Matteo si rivelerà essere un uomo buono, del tutto diverso dal suo persecutore, ma il suo carattere poco determinato potrebbe costituire un ostacolo.

Matteo la introdurrà in un contesto diverso dalle aspettative. La vita, nella Little Italy, è caratterizzata da delinquenza e da bande criminali che fondano la loro ricchezza sul ricatto. È la Mano Nera a guidare le loro perfide azioni e a ordinare di prendere di mira la povera gente.

Intanto, in Sicilia, Vincenzo Spanò non si è arreso davanti alla partenza di Carmela. È determinato a rintracciarla, anche a costo di dover intraprendere lui stesso quel lungo viaggio.