L’oroscopo di oggi, secondo l’assetto astrale, sarà molto interessante. Alcuni segni zodiacali dovranno imparare a gestire le loro paure, mentre altri si sentiranno liberi, finalmente, esprimere i loro tratti caratteristici.

Nel cielo di oggi, è possibile trovare Giove e Nettuno nel segno dei Pesci, mentre Mercurio, Saturno e Capricorno si trovano rispettivamente in Gemelli, Acquario e Capricorno. Venere e Marte mantengono le loro posizioni nel Leone così come Urano lo fa nel Toro.

Per ottenere un profilo più dettagliato, si consiglia di consultare anche l’oroscopo di oggi del proprio ascendente.

11 luglio, oroscopo del giorno: Toro felice e Gemelli in difficoltà

Ariete: il vostro fascino vi permetterà di ottenere una buona reputazione. Tutti vi considereranno persone degne di stima e di attenzioni. La compagnia non vi mancherà, anche nei momenti in cui vorreste trascorrere un po’ di tempo da soli. Film consigliato: Chaos Walker (Amazon Prime).

Toro: non vi tirerete indietro davanti alle proposte del partner. Sarete pronti ad assecondarlo e a condividere insieme nuove esperienze di vita. A fine giornata potreste avere un calo di energia dovuto alle numerose attività svolte. La felicità, però, sarà assicurata. Film consigliato: Non c’è più religione (Netflix).

Gemelli: avrete dei piccoli problemi di salute che dovrete risolvere con riposo e serenità. Questo potrebbe impedirvi di svolgere le attività desiderate, però, se vi prenderete cura di voi, presto tornerete in forma. Preferirete non dire nulla ai vostri famigliari per non farli preoccupare. Film consigliato: Storia fantastica (Amazon Prime):

Cancro: avrete paura di non riuscire a trovare la giusta soluzione ai vostri problemi. Vaglierete ogni possibilità, ma avrete bisogno di tempo per prendere una decisione. Intanto, la vicinanza del partner vi rassicurerà e vi libererà da un grande peso. Film consigliato: La donna alla finestra (Netflix).

Oroscopo di oggi: un 11 luglio esuberante per Leone e Scorpione

Leone: sprigionerete energia da tutti i pori. Nonostante non siate al massimo della forma, riuscirete a sfruttare le energie residue per creare qualcosa di bello. Non sarete vanitosi, ma adorerete coinvolgere gli altri nei vostri progetti. Film consigliato: Dift-Cavalca l’onda (Amazon Prime).

Vergine: sfrutterete questa giornata per dedicarvi a un po’ di shopping. Avrete bisogno di togliervi qualche piccolo sfizio, dato che avete avuto una settimana piuttosto ricca di impegni. La presenza di un amico vi sarà d’aiuto e renderà l’uscita ancora più divertente. Film consigliato: Wild Child (Netflix).

Bilancia: preferirete mantenere un profilo basso, almeno per il momento. Non avrete voglia di mettervi in gioco e farete affidamento sulla routine quotidiana. Questo potrebbe comportare una battuta d’arresto, ma i stimoli esterni non mancheranno. Film consigliato: La nave sepolta (Netflix).

Scorpione: la vostra solarità non vi permetterà di passare inosservati agli occhi degli altri. Riuscirete ad attirare l’attenzione di una persona molto importante per voi. Se sarete voi stessi, non avrete bisogno di strategie per mantenere il legame con lei. Film consigliato: Edhel (Amazon Prime).

Oroscopo dell’11 luglio: Capricorno in contrasto e Acquario sincero

Sagittario: avrete tanti sogni nel cassetto da realizzare. Con la mente, tornerete all’infanzia e ripenserete al mestiere che desideravate fare da bambino. Questa potrebbe essere la miccia perfetta per spingervi ad allontanarvi dalla routine quotidiana. Film consigliato: Un viaggio a quattro zampe (Netflix).

Capricorno: naserà una vera e propria faida famigliare. Avrete dei opinioni talmente differenti da non riuscire immedesimarvi nell’altro. Un dialogo pacato potrebbe rendere tutto questo più facile e aiutarvi a superare questo brutto momento. Film consigliato: All’ombra della luna (Netflix).

Acquario: darete sfogo ai vostri sentimenti più profondi. Sarete stufi di raccontare bugie al partner e proverete a essere totalmente sinceri. La sua reazione, almeno all’inizio, potrebbe non essere quella desiderata, ma il tempo guarirà le ferite. Film consigliato: I nostri cuori chimici (Amazon Prime).

Pesci: il cielo di oggi sarà favorevole per il vostro segno. Vi sentirete soddisfatti del rapporto di coppie e sarete totalmente in sintonia con gli amici. Attenzione, però, a non essere troppo disponibili con gli sconosciuti: potreste pentirvene. Film consigliato: 5 cm al secondo (Amazon Prime).