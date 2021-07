La prossima edizione di Ballando con le stelle verrà trasmessa in autunno, su Rai 1. Il programma, guidato da Milly Carlucci, nel corso degli ultimi anni, ha raggiunto un ammirevole successo. Ormai è diventato un punto di riferimento per gli spettatori e per la rete.

Nelle ultime settimane, sono state diffuse le prime dichiarazioni sulla messa in onda e sulla struttura dello show. Si sa per certo che ci saranno tante novità e che verranno apportati dei cambiamenti anche all’interno della giuria.

Secondo il sito TPI, il nome del primo concorrente sarà Morgan. Questa rivelazione ha causato una grande sorpresa tra i lettori. Non è facile immaginare un personaggio così variopinto in un contesto tanto diverso da lui, anche se, nel 2016, aveva già fatto un’apparizione all’interno della trasmissione. In ogni caso, sembra che ciò non abbia fatto altro che aumentare le aspettative riposte in Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle, Morgan non è nuovo nelle vesti di ballerino

Forse, non tutti sanno che, Morgan, nel 2016, durante la terza puntata di Ballando con le stelle, era stato invitato come “ballerino per una notte”. Già all’epoca, la sua presenza aveva fatto molto discutere. Nonostante si sia trattato solo di pochi minuti, l’esibizione a bordo di uno skateboard rimane indimenticabile.

Inoltre, c’erano state molte polemiche sul rapporto tra Morgan, Asia Argento e Selvaggia Lucarelli. Tra le ultime due, in particolare, si era alzato un polverone che aveva caratterizzato l’intera edizione.

Sicuramente, anche questa volta, Morgan saprà lasciare il segno. Grazie al suo carattere irriverente e al suo animo ribelle, ha tutte le carte in regola per rivoluzionare il programma. Il cantautore, solitamente restio a ricevere critiche, in questa circostanza, dovrà confrontarsi con l’opinione della giuria che, non sempre, sa essere clemente.

Ballando con le stelle, Morgan arriva, Mariotto lascia

Un’altra notizia che ha sconvolto i fan è stata quella della presunta uscita dal programma di Guglielmo Mariotto. L’amato giudice, presente dal 2005, al momento, non ha ancora confermato questo rumor. Sui suoi social non appaiono novità a questo proposito e nella descrizione di Instagram continua a definirsi designer e giurato di Ballando con le stelle.

Nel caso in cui l’indiscrezione si rivelasse vera, il suo posto potrebbe essere assegnato a Bianca Guaccero. La conduttrice, impegnata con Detto fatto, è stata molto vaga al riguardo, però, in una diretta Instagram, ha pronunciato le seguenti parole: “Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare. Ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meraviglioso coltivare questo mio aspetto”.