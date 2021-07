Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola tutti i mercoledì, sono spuntate delle notizie molto interessanti che riguardano i palinsesti Mediaset del prossimo autunno. Le principali indiscrezioni riguardano il programma di Italia 1 Le Iene Show.

Come già anticipato in precedenza, la trasmissione subirà un cambio per quanto riguarda la conduzione. Nello specifico, infatti, nella prossima stagione assisteremo all’uscita di scena di Alessia Marcuzzi. Al suo posto, dunque, potrebbe arrivare una donna a sorpresa. Vediamo cosa è emerso.

Le novità su Le Iene

Stando a quanto emerso dall’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che siano trapelate delle novità per quanto riguarda la conduzione de Le Iene Show. In particolar modo, pare che Nicola Savino sia stato confermato al timone del programma di Italia 1. Al suo fianco, però, non ci sarà più Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, infatti, in un recente post su Instagram, ha annunciato il suo abbandono di Mediaset.

La conduttrice ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo, almeno per un po’ di tempo, per dedicarsi ad alcune faccende private e ad altri progetti. Ad ogni modo, ciò che molti si stanno chiedendo è: chi andrà a sostituire la spumeggiante presentatrice? Stando a quanto emerso pare proprio che al suo posto ci sarà “un nome a sorpresa“. L’azienda starebbe valutando l’ipotesi di assegnare la conduzione del programma ad un volto completamente nuovo.

Le altre programmazioni di Italia 1

Questo, dunque, lascia presumere che a tenere le redini de Le Iene non sarà un volto noto al programma, ma una persona completamente nuova. Per il momento, però, non si sa ancora quale sia la sua identità. Informazioni abbastanza certe, invece, riguardano i giorni di messa in onda del programma. Nello specifico, la trasmissione è stata confermata su Italia 1 nelle serate del martedì.

In alcune occasioni, poi, sarà previsto anche il doppio appuntamento settimanale, con programmazione anche per quanto riguarda le serate del venerdì. Per Nicola Savino si tratta di una grande conferma e soddisfazione, dato che sarà presente anche nel talent show Ritorno a Scuola. Per quanto riguarda le altre anticipazioni di Italia 1, inoltre, vediamo che sono previsti anche Honolulu, Freedom e il suo spin-off Mistery Land. Poi ci sarà Buoni o Cattivi con Veronica Gentili e Talentissimo Me.