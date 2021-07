I canali tematici di Discovery si accingono a cominciare una nuova stagione televisiva. I palinsesti del 2021/2022, infatti, sono contraddistinti da diverse novità, sia per quanto riguarda i programmi proposti, sia per quanto concerne i conduttori.

Come i telespettatori sapranno, ogni canale è dedicato ad un argomento specifico. Food Network è dedicato alle trasmissioni di cucina, Giallo al crime, DMAX è per gli uomini avventurosi, HGTV per le cose di casa, poi ci sono Motor Trend, K2 e Frisbee. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Le novità dei canali Discovery Food Network, HGTV

I palinsesti del 2021/2022 dei canali Discovery hanno subito delle variazioni. Partiamo dal primo canale, ovvero, Food Network, numero 33. Qui andrà in onda Il Volo dell’aquila condotto da Francesco Aquila. Vittoria De Nittis, invece, sarà la padrona di casa di Giovani Nonne. Luca Terni, infine, sarà alla guida di C’è ciccia. Tra i grandi ritorni, poi, ci sarà Fatto in casa per voi, condotto da Benedetta Rossi. Verrà creata poi una versione differente di Italia a morsi, che si chiamerà Italia a morsi al ristorante che da ottobre sarà condotto da Simone Rugiati.

Tutti questi programmi sono essenzialmente dedicati alla cucina. Per quanto riguarda HGTV, invece, il canale dedicato alle cose di casa, che è collocato al numero 56, vedrà l’arrivo di Ristrutturazioni favolose, dove due coniugi daranno vita a delle ristrutturazioni davvero esilaranti. Poi ci sarà anche Come ti trasformo Chicago e Che affare. Per quanto riguarda le trasmissioni che torneranno in onda dopo la pausa estiva, esse saranno Una coppia in affari e Fratello in affari.

Le novità dei palinsesti di DMAX, Giallo, Motor Trend, Frisbee e K2

Per gli appassionati di crime, invece, su Giallo vedremo che da settembre partirà la serie tedesca Modern Murder Due Detective a Dresa. A partire dal mese di ottobre, invece, partirà Mismatch. A grande richiesta, invece, torneranno I misteri di Murdoch, Astrid e Raphaelle, Balthazar e, infine, L’Ispettore Barnaby. Su DMAX, invece, tra i programmi nuovi ci saranno Falegnami in alta quota e Extreme Adventures Italia. Tutti e due mostreranno situazioni estreme in cui si cimenteranno i vari protagonisti delle puntate.

Torneranno anche Undercut, il Metal Detective e Uomini di pietra. Gli appassionati di motori, invece, potranno divertirsi con i programmi che saranno trasmessi su Motor Trend, quali Fare Detailing e Affari a quattro ruote. Infine, K2 e Frisbee porteranno in scena delle serie quali Kong: Re dei primati, che comincerà da settembre, La cittadina canterina, a partire dal mese successivo, A tutto reality: le origini e molto altro.