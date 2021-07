Il posto di Mr. Wrong, nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, è stato preso da Brave and Beautiful. La nuova soap turca, fin dalle prime puntate, sarà caratterizzata da vicissitudini intricate. La profondità dei personaggi e l’affascinante ambientazione non potranno fare a meno di colpire nel segno.

Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 luglio si concentreranno sull’incontro tra i due protagonisti. Cesur e Suhan condivideranno un momento molto intenso che li porterà ad interagire e a sviluppare una spiccata sintonia. Tahsin, padre della ragazza e responsabile di un grave lutto subito da Cesur, spadroneggerà indisturbato nelle sue terre. I suoi abusi emotivi ricadranno soprattutto su Korhan, fratello di Suhan, che, da tutta la vita, lotta per acquistare la fiducia del genitore.

Anticipazioni di Brave and Beautiful, dal 5 al 9 luglio: Cesur sarà guidato dal desiderio di vendetta

La soap si aprirà con l’arrivo di Cesur nelle terre di Korludag. Il suo obiettivo sarà quello di vendicare la morte del padre, causata da Tahsin. Inaspettatamente, troverà una fanciulla in pericolo e le salverà la vita. Solo dopo scoprirà che Suhan, oltre a essere una bellissima donna, è anche la figlia di Tahsin.

Nonostante Cesur sia attratto dalla sua nuova conoscenza, continuerà a nutrire un forte rancore e, sfruttando le sue capacità persuasive, riuscirà a convincere Korhan a vendere un terreno appartenente alla sua famiglia. Tashin si opporrà con forza alle azioni commesse dal figlio e, dopo aver contattato la polizia, rientrerà in possesso della sua terra.

Nel frattempo, Bulent, fidanzato di Suhan, chiederà alla giovane di diventare sua moglie. Quest’ultima, però, rifiuterà la proposta usando una scusa.

Cesur salverà la vita a Tashin, ma rimarrà ferito

Bulent, accecato dalla rabbia, annegherà i suoi dispiaceri nell’alcool. Non riuscirà a prendere consapevolezza del rifiuto ricevuto e darà la colpa a Cesur. Senza tenere conto delle possibili conseguenze delle sue azioni, invaderà la proprietà del suo nemico e le darà fuoco.

Cesur, immerso in una conversazione con Tashin, si accorgerà subito del pericolo e, dopo aver salvato la vita all’uomo, fuggirà dall’abitazione. Purtroppo, rimarrà ferito e riprenderà i sensi solo in un secondo momento.

Le anticipazioni dal 5 al 9 luglio di Brave and Beautiful metteranno in luce anche il disagio di Cahide. La moglie di Korhan, per soddisfare le aspettative di Tashin, fingerà di essere incinta, però, nel corso delle puntate, potrebbe non essere in grado di sopportare il peso delle sue bugie.