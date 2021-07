Netflix, tramite abbonamento, permette di accedere a un vasto catalogo di film, serie tv, anime, documentari e reality show. I generi trattati sono i più disparati e tra questi vi è anche il comedy. In un momento così complesso come quello attuale, verrebbe spontaneo pensare che la piattaforma dia la precedenza a contenuti divertenti, caratterizzati da risate e spensieratezza.

Al contrario, la realtà dei fatti sottolinea una verità del tutto diversa. Negli ultimi giorni, infatti, Netflix ha annunciato di aver cancellato ben 4 comedy. Questi show hanno avuto vita breve e sono stati eliminati prima di poter mostrare il loro potenziale. Si sta parlando di: The Crew, Country Comfort, Bonding e Mr. Inglesias.

Questa scelta è stata criticata da chi, nonostante tutto, aveva apprezzato le dinamiche delle serie in questione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I mancati rinnovi di Netflix: una storia che si ripete

Purtroppo, non è la prima volta che Netflix cancella i suoi prodotti prima della loro conclusione. Anzi, è una decisione che il colosso dello streaming sta prendendo sempre più spesso. Le motivazioni sono le più disparate: feedback negativo da parte del pubblico, costi di produzioni troppo elevati, priorità verso altri contenuti.

Nel caso delle comedy, è ipotizzabile che la loro fine prematura sia legata alla mancanza di un pilot iniziale. A differenza del passato, è la prima stagione ad avere il ruolo di presentare la nuova serie. Senza il pilot, i risultati possono essere molto diversi dal previsto.

The Crew e Country Comfort, ideate rispettivamente da Jeff Lowell e da Caryn Lucas, non sono state rinnovate per la seconda stagione, mentre Bonding e Mr. Inglesias hanno avuto una chance in più.

Netflix non si arrende e punta a realizzare nuove comedy

Netflix sembra intenzionato a non voler rinunciare al genere comedy. Stando alle ultime dichiarazione, è emerso che diversi membri del cast, appartenenti alle serie tv sopracitate, stiano stringendo accordi per entrare a far parte del cast di nuove produzioni. Si tratta di show comici che potrebbero ridare lustro a questo genere.

Non si sa ancora nulla sulle loro trame e sul tipo di camera utilizzata, ma è facile presupporre che Netflix proverà ad apportare dei cambiamenti per assicurarsi un maggior successo.