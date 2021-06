Sing 2 è il sequel della fortunata commedia d’animazione musicale prodotta da Illumination e distribuita da Universal Pictures. Con l’uscita del trailer ufficiale, cogliamo l’occasione di ricapitolare tutto quello che c’è da sapere sul secondo capitolo del film, dove alcune celebri star hollywoodiane e della musica internazionale si prestano a cantare assumendo sembianze di animali.

Sing 2: trama

Dopo aver lasciato lo storico Moon Theatre, il koala Buster Moon – insieme ad altre star del mondo animale – si prepara per l’esibizione più importante della sua vita. Nessuno nasconde il desiderio di voler cantare a un pubblico ancora più grande, e solo il Crystal Tower Theater di Redshore City sembra essere il luogo giusto per una simile impresa. Così Buster, Rosita, Ash, Gunter, Meena e Johnny partono per un emozionante viaggio diretti verso la capitale più glamour dell’intrattenimento. Durante il loro cammino saranno però chiamati a una missione quasi impossibile: convincere Bono, il frontman degli U2, a esibirsi con loro.

Cast

In Sing 2 il cast dei personaggi è composto da:

Matthew McConaughey è il protagonista Buster

Reese Witherspoon è la maialina Rosita

Scarlett Johansson è il porcospino rocker Ash

Taron Egerton è il gorilla Johnny

Tori Kelly è l’elefante Meena

Nick Kroll è il porcellino Gunter

Bono

Pharrell Williams

Bono e Pharrell Williams sono le due new entry del sequel girato dal regista Garth Jennings. Le due icone della musica a livello mondiale vanno ad aggiungersi al gruppo che cinque anni fa sbancò letteralmente i botteghini, con il film che totalizzò guadagni per oltre 600 milioni di dollari. Come in occasione della prima pellicola, il protagonista sarà ancora una volta il koala Buster Moon, interpretato dal celebre attore Matthew McCounaghey.

Trailer ufficiale di Sing 2

Ecco il video del trailer di Sing 2, rilasciato da Universal Pictures lo scorso 24 giugno.

Quando esce Sing 2

Universal Pictures, nello stesso giorno in cui ha pubblicato il trailer, ha confermato la data di uscita di Sing 2: l’attesissimo sequel uscirà al cinema il 23 dicembre 2021.

Confidiamo che sia la data definitiva, dal momento che sembra ancora esserci molta confusione su questo punto. All’inizio la sua uscita era attesa per dicembre 2020, complice però la pandemia si era deciso di rinviare il tutto all’estate 2021 (mese di luglio). Poi l’ennesimo cambio di rotta, con la decisione di spostare la data ufficiale a Natale dello stesso anno. Fino all’ultima variazione di questi giorni: non più il 25 ma il 23 dicembre. Sarà la volta buona?

Dove vedere Sing 2

Al momento l’unica certezza è che Sing 2 sarà distribuito da Universal Pictures al cinema, anche qui da noi in Italia. Da quanto ci risulta, non sembrano esserci trattative in corso tra la Universal e i più noti servizi internazionali di streaming (leggi Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e NOW) per rendere disponibile la visione del sequel agli abbonati di una delle piattaforme elencate qui sopra.

