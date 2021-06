DAZN si prepara alla nuova stagione con la consapevolezza che per il calcio italiano quello tra la fine di agosto e l’inizio di settembre sarà un passaggio storico: per la prima volta, tutte le partite di Serie A saranno trasmesse in streaming. Nell’attesa di vivere quel momento, ti spieghiamo perché questi sono i giorni più convenienti per sottoscrivere un abbonamento DAZN.

Le promozioni di giugno e luglio

Iniziamo con la promo che resterà valida fino a mercoledì 30 giugno, ovvero domani: se ti abboni entro questa data usufruirai di due mesi in regalo (luglio e agosto), cominciando a pagare da settembre. Ma non è tutto, perché anziché 29,99 euro l’abbonamento costerà solo 19,99 euro, fino al 1° settembre 2022.

La piattaforma streaming ha poi annunciato una nuova offerta, valida per chi si abbona per la prima volta tra il 1° e 28 luglio: 14 mesi di DAZN al prezzo scontato di 19,99 euro, anziché 29,99 euro al mese.

Novità attese anche per gli abbonati

Sempre nel periodo compreso tra il 1° e 28 luglio sono previste interessanti novità per i già abbonati e tutti coloro che vorranno rinnovare il proprio abbonamento. Tutti i dettagli saranno comunicati direttamente agli utenti a inizio mese.

L’offerta completa di DAZN

Al prezzo speciale di 19,99 euro, anziché 29,99 euro al mese, puoi vedere tutta la Serie A TIM, con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva, per un totale di 10 incontri a giornata. Nella stagione 2021/2022, inoltre, potrai guardare ancora l’intero campionato di Serie B, insieme a tutte le gare di Liga (la massima divisione spagnola), Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e MLS. Restando nell’ambito del calcio, la proposta si completerà con alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine, in aggiunta ai canali tematici di Milan e Inter.

Ma DAZN continuerà a proporre anche un’ampia offerta multisport: confermato l’appuntamento con il motomondiale e le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3, a cui si andranno a sommare gli incontri di NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la box, più le freccette e il campionato di Indycar. Un’ulteriore conferma, infine, saranno i due canali di Eurosport, Eurosport 1 ed Eurosport 2.

