Il più importante circuito cinematografico italiano, chiamato UCI Cinemas, ha deciso di prorogare l’offerta secondo la quale è possibile acquistare dei biglietti per guardare i filma a soli 4,90 euro. Si tratta di un’iniziativa volta a rilanciare il settore, dopo tutto questo periodo di restrizioni e chiusura.

A tal proposito, l’azienda ha deciso di allungare ulteriormente i tempi di validità dell’offerta. Nello specifico, tale iniziativa sarà valida, salvo proroghe e variazioni improvvise, fino al 30 giugno 2021. Scopriamo nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo progetto.

L’iniziativa di UCI Cinemas con biglietti a 4,90 euro e la carta fedeltà

UCI Cinemas ha deciso di allungare i tempi della sua offerta, valida tutti i giorni, mediante la quale si potranno acquistare dei biglietti a partire dal costo di 4,90 euro. La promozione in questione è stata lanciata il giorno 8 giugno, ma si è deciso di estenderla fino al giorno 30 di questo mese. Non è escluso che possano essere fatte altre variazioni in tal senso. L’offerta, inoltre, è aperta anche sui cinema UCI Luxe. Per questi ultimi, però, il prezzo di partenza sarà di 5,90 euro.

Con la SKIN Unicard, inoltre, i vantaggi saranno ancora ulteriori. Essa è una carta fedeltà che potrà essere attivata da genitori, studenti o appassionati di cinema e consente di ottenere periodicamente degli sconti sugli spettacoli. Ad ogni acquisto verranno accumulati dei punti, i quali serviranno per ottenere degli ingressi scontati. I punti saranno cumulati anche con l’acquisto di prodotti come pop corn. Grazie alla SKIN Unicard, poi, si avrà accesso anche alle tante anteprime riservate solo ai clienti fidelizzati.

Come effettuare le prenotazioni e altre informazioni

Per acquistare i biglietti esistono varie modalità. La prima è quella attraverso l’app del brand oppure attraverso il sito web. In questo modo di potrà scegliere anche il posto a sedere libero e si eviteranno anche le lunghe file alle casse al momento dell’arrivo al cinema. Inoltre, i biglietti potranno essere acquistati anche alle casse automatiche self-service oppure alle casse tradizionali mettendosi in fila.

Ad ogni modo, coloro i quali necessitano di avere ulteriori informazioni potranno andare sul sito e consultare la sezione di proprio interesse. L’iniziativa sopracitata è disponibile in tutti gli esercizi UCI Cinemas già aperti in tutto il territorio nazionale. Tra essi troviamo quelli di Arezzo, Casoria, Firenze, Marcianise, Milano, Porta di Roma, Venezia, Catania, Reggio Emilia, Verona e molti altri.