Tutti a caccia di Tadej Pogačar, nuovo fuoriclasse del ciclismo mondiale. Il Tour de France 2021, dopo la rivoluzione apportata lo scorso anno nel calendario UCI, tornerà nella sua collocazione tradizionale tra Giro d’Italia e Vuelta, con il giovane fuoriclasse sloveno chiamato a difendere la maglia gialla vinta a sorpresa nella passata edizione dopo un avvincente duello con il connazionale Primož Roglič. La partenza è fissata a fine giugno da Brest, mentre la passerella finale si terrà a metà luglio come sempre sugli Champs Élysées di Parigi.

A seguire trovate tutte le informazioni su dove vedere il Tour de France 2021 in TV e in streaming, il calendario con tutte le tappe, più un capitolo conclusivo sull’albo d’oro della corsa a tappe francese con i corridori che hanno vinto più edizioni della Grande Boucle.

Dove vedere il Tour de France 2021 in TV

Il Tour de France 2021 sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 e Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) in chiaro, su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) a pagamento.

Confermato dunque l’impegno della Rai, che nel mese di maggio trasmetterà tutte le 21 tappe del Giro d’Italia. Ricordiamo soltanto che su Rai Sport, almeno per le tappe più importanti delle tre settimane della corsa, ci sarà una programmazione più ampia, con il collegamento in diretta che inizierà fin dalle prime battute della tappa. Lo stesso discorso vale per i canali di Eurosport. Invece, Rai 2 trasmetterà la diretta dell’ultima parte di gara, che tradotto significa dalle due alle due ore e mezzo di telecronaca live.

Dove vedere il Tour de France 2021 in streaming

Chi non ha la possibilità di vederlo in televisione, potrà comune vedere il Tour de France 2021 in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, Now TV, DAZN, TIMvision e Discovery Plus.

Rai Play è la piattaforma streaming gratuita offerta dalla Rai: per la fruizione del servizio è sufficiente registrare un account tramite un indirizzo email oppure l’accesso al profilo Facebook o l’account Google.

Eurosport Player è il servizio streaming on demand di Eurosport, i cui canali sono comunque visibili anche per tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento con le piattaforme citate qui sopra.

Calendario del Tour de France 2021

La prima tappa del Tour de France 2021 è in calendario sabato 26 giugno, con partenza da Brest, mentre l’ultima frazione della corsa è prevista per domenica 18 luglio, quando gli Champs Élysées faranno da cornice alla festa sul podio della nuova maglia gialla di quest’anno.

Prima tappa Tappa: Brest – Landerneau (sabato 26 giugno)

Seconda tappa: Perros-Guirec – Mur-de-Bretagne (domenica 27 giugno)

Terza tappa: Lorient – Pontivy (lunedì 28 giugno)

Quarta tappa: Redon – Fougeres (martedì 29 giugno)

Quinta tappa: Changé – Laval (mercoledì 30 giugno)

Sesta tappa: Tour – Chateauroux (giovedì 1 luglio)

Settima tappa: Vierzon – Le Creusot (venerdì 2 luglio)

Ottava tappa: Oyonnax – Le Grand Bornand (sabato 3 luglio)

Nona tappa: Cluses – Tignes (domenica 4 luglio)

Primo giorno di riposo (lunedì 5 luglio)

Decima tappa: Albertville – Valence (martedì 6 luglio)

Undicesima tappa: Sorgues – Malaucene (mercoledì 7 luglio)

Dodicesima tappa: San Paul Chateaux – Nimes (giovedì 8 luglio)

Tredicesima tappa: Nimes – Carcassonne (venerdì 9 luglio)

Quattordicesima tappa: Carcassonne – Quillan (sabato 10 luglio)

Quindicesima tappa: Ceret – Andorra (domenica 11 luglio)

Secondo giorno di riposo (lunedì 12 luglio)

Sedicesima tappa: Pas de la Case – Saint-Gaudens (martedì 13 luglio)

Diciassettesima tappa: Muret – Saint-Lary-Soulan (mercoledì 14 luglio)

Diciottesima tappa: Ville Pau – Luz Ardiden (giovedì 15 luglio)

Diciannovesima tappa: Mourenx – Libourne (venerdì 16 luglio)

Ventesima tappa: Libourne – Saint-Emilion (sabato 17 luglio)

Ventunesima tappa: Chatou- Parigi-Champs-Elysées (domenica 18 luglio)

Albo d’oro del Tour de France

Prima di andare, vi ricordiamo in breve chi sono i corridori che vantano il maggior numero di successi alla Grande Boucle.

Classifica albo d’oro del Tour de France

Jacques Anquetil (cinque vittorie)

Eddy Merckx (cinque vittorie)

Bernard Hinault (cinque vittorie)

Miguel Indurain (cinque vittorie)

Chris Froome (quattro vittorie)

Philippe Thys (tre vittorie)

Louison Bobet (tre vittorie)

Greg LeMond (tre vittorie)

Per quanto riguarda invece il nostro Paese, l’Italia ha brindato a Parigi in dieci occasioni con sette corridori diversi: Ottavio Bottecchia (due volte), Gino Bartali (due volte), Fausto Coppi (due volte), Gastone Nencini, Felice Gimondi, Marco Pantani, Vincenzo Nibali. L’ultimo azzurro che ha vinto il Tour è stato lo Squalo siciliano nel 2014, che è andato a interrompere così un digiuno lungo 16 anni, quanti ne erano passati dal successo leggendario del Pirata sul tedesco Jan Ullrich e lo statunitense Bobby Julich nel 1998.

