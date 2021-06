In questo periodo, sia Rai sia Mediaset stanno lavorando all’organizzazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. A tal proposito, sono sopraggiunte delle notizie alquanto incresciose che riguardano Pomeriggio 5. Il programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, infatti, potrebbe essere drasticamente ridimensionato.

Lady Cologno dovrebbe tornare regolarmente alla guida della trasmissione, così come annunciato anche da lei in occasione dell’ultima puntata, tuttavia, il tempo di diretta potrebbe essere decisamente inferiore. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Il ridimensionamento di Pomeriggio 5

In casa Mediaset sono in atto delle valutazioni molto attente per quanto riguarda la prossima stagione televisiva. Stando a quanto emerso fino a questo momento, pare proprio che la presenza di Barbara D’Urso nel palinsesto sia stata estremamente ridotta. La donna ha già assistito alla perdita di Live non è la D’Urso e, probabilmente, anche alla conduzione di Domenica Live.

L’unico programma che le era rimasto era stato Pomeriggio 5. Purtroppo, però, anche in tal senso pare siano sopraggiunte delle brutte notizie. Il programma, infatti, che solitamente andava in onda per circa 90 minuti, potrebbe essere ridimensionato drasticamente. La trasmissione dovrebbe cominciare direttamente alle ore 18:00 per poi terminare regolarmente alle ore 18:45, per lasciare spazio al momento del game show pre-serale.

Barbara D’Urso fatta fuori da Mediaset?

Questa decisione, dunque, spingerebbe Barbara D’Urso a dare luogo solo a 45 minuti di diretta al giorno, dal lunedì al venerdì. Si tratta di un ridimensionamento estremo scaturito, molto probabilmente, dalla riduzione degli ascolti registrata dai suoi programmi. Se questa indiscrezione venisse confermata, dunque, la donna non si occuperebbe più di tutta quella parte dedicata all’informazione e all’attualità, ma solo di quella inerente il gossip. A partire dalle 18:00, infatti, solitamente, a Pomeriggio 5 si dà spazio all’intrattenimento.

Questi, dunque, sembrano essere gli unici argomenti adatti alla guida di Lady Cologno. Si precisa, però, che almeno per il momento questa non è una decisione definitiva. In casa Mediaset si stanno ancora effettuando delle trattative e delle ipotesi allo scopo di offrire al pubblico ciò che più è gradito. Ricordiamo che, specie negli ultimi tempi, sono state realizzate delle petizioni volte a chiudere i programmi di Barbara D’Urso. Che forse il pubblico stia davvero riuscendo ad ottenere tale obiettivo? non ci resta che attendere per scoprirlo.