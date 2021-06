Alessandro Cattelan ha finalmente annunciato quando andrà in onda il suo show Da Grande su Rai Uno. I rumors, e anche noi diversi mesi fa, avevano rivelato che il 40enne di Tortona stava lavorando ad un progetto inedito e che sarebbe potuto ritornare a condurre un programma sulla tv di Stato. Alcune indiscrezioni dicevano che la trasmissione in questione sarebbe dovuta sbarcare in prima serata la tarda primavera scorsa, ma come abbiamo potuto notare così non è stato.

In queste ore, però, sono stati presentanti i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2021/2022 e proprio durante lo speech è emerso che lo show dell’ex VJ di Mtv si farà e che andrà in onda praticamente subito dopo l’estate. A darne conferma, qualora qualcuno di voi abbia ancora dei dubbi, ci ha pensato il protagonista in questione che lo ha annunciato sui propri account Social. Ecco cosa ha scritto per ufficializzare il suo ritorno sulla tv pubblica con uno show tutto suo.

Da Grande di Alessandro Cattelan in prima serata: ecco quando inizia

Con una foto che gli ha scattato la sua amica Antonella Clerici, Alessandro Cattelan ha annunciato in modo ufficiale la data di inizio del suo show. Come potete leggere di seguito nel post che ha pubblicato su Instagram, che per l’occasione ha deciso di riassumere anche su Twitter, Da Grande sarà trasmesso nella prima serata del sabato di Rai Uno il 18 e il 25 settembre 2021.

Saranno dunque due gli appuntamenti in diretta che lo vedranno come protagonista nella trasmissione che lui stesso ha definito ricca di soprese, piena di musica, di canto, di ballo, di ospiti illustri e di travestimenti in grado di intrattenere il pubblico del piccolo schermo.

Inoltre, non ha voluto nascondere l’entusiasmo nel condurre uno show tutto suo e in prime time su una rete così importante, scrivendo che per arrivare a tanto ci vogliono “due palle così” e che spera di farsi conoscere da chi ancora non lo conosce e di fare bella figura con i telespettatori che già lo hanno visto all’opera.

Concludiamo questo articolo facendo un augurio ad “Ale Cattelan” per questa nuova avventura, aspettando con ansia di vedere le due puntate di questo imperdibile show.