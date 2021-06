I fan di All Together Now possono tirare un sospiro di sollievo, in quanto il programma è stato confermato anche per la quarta edizione. Alle redini ci sarà, ancora una volta, Michelle Hunziker. La presentatrice ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della questione e ha fatto alcune confessioni.

Altra buona notizia riguarda anche i giudici. Anche per questa edizione, infatti, sono stati confermati i quattro che hanno preso parte alla precedente. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso e le dichiarazioni fatte da Michelle a riguardo.

Le parole di Michelle Hunziker su All Together Now

In queste ore sono giunte delle ottime notizie per quanto riguarda All Together Now. Il programma che vede come protagonista assoluta la musica tornerà ad andare in onda subito dopo la fine dell’estate. A tal proposito, la conduttrice Michelle Hunziker ha fatto qualche interessante spoiler in merito. La donna, infatti, ha detto di aver assistito ad alcuni provini e di essere rimasta di stucco.

Nello specifico, le sue parole sono state le seguenti: “Ho sentito i concorrenti, sono senza parole, adesso li conoscerò”. Successivamente ha aggiunto: “Tutto molto bello ed emozionante”. Con queste parole, dunque, la donna ha generato molta suspense e curiosità nei telespettatori, che non aspettano altro che l’inizio del programma. Ad ogni modo, queste non sono le uniche informazioni trapelati.

I giudici della quarta edizione

Interessanti risvolti anche per quanto riguarda i giudici. Anche la quarta edizione di All Together Now vedrà come protagonisti i giudici che c’erano nella precedente stagione. Tra loro, dunque, ci sarà il veterano J-Ax, il quale era presente nel cast sin dalle prime edizioni. A lui si sono aggiunti con il tempo altri cantanti molto famosi. Essi sono: Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

Ebbene, tutti i quattro i protagonisti sono stati confermati. Specie la cantante di Sora, un po’ di tempo fa, aveva dichiarato di essere assolutamente pronta a cimentarsi in questa entusiasmante avventura. A tal proposito, aveva rivelato: “Sempre pronti”. Adesso non ci resta che attendere la fine dell’estate per poter vedere come sarà composto il cast dei concorrenti e quali saranno le dinamiche di gioco.