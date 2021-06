NOW Smart Stick è un’idea regalo perfetta per l’Amazon Prime Day, indipendentemente da chi sarà il destinatario. Un libro? Non il massimo dell’originalità. Un coupon per una vacanza all’estero? Idem con patate. Un gadget tecnologico? Visto e rivisto. Insomma, se volete davvero differenziarvi da tutti gli altri, optando per una scelta particolare e coerente con i tempi in cui viviamo, allora dovreste prendere in seria considerazione la soluzione di NOW, che andremo a conoscere meglio nel proseguo dell’articolo.

NOW Smart Stick, il meglio di Sky anche senza una Smart TV

Con la NOW Smart Stick si accede al mondo dell’intrattenimento di Sky, tutto quello che occorre avere è un televisore con una porta HDMI dove inserire la Smart Stick e una connessione Wi-Fi attiva per collegare in rete il dispositivo, e usufruire così dell’intero catalogo di contenuti anche senza essere in possesso di una Smart TV.

La chiavetta di NOW viene associata a due differenti Pass: 3 mesi di Cinema o Entertainment al prezzo di 19,99 euro, anziché 28,99 euro.

Acquista ora la NOW Smart Stick, l’offerta è valida soltanto per il Prime Day (fino alle 23:59 di martedì 22 giugno)