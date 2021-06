In Love Island che va in onda in Gran Bretagna si sono verificati dei fatti piuttosto inquietanti. Alcuni concorrenti e la conduttrice, infatti, sono morti suicidi in circostanze piuttosto misteriose a distanza di poco tempo. La ripetitività con cui si sono verificati questi incresciosi avvenimenti ha spinto la produzione a credere che, in qualche modo, c’entrasse anche il reality show.

Per tale ragione, si è deciso di adottare delle misure di sicurezza finalizzate a controllare e tutelare al meglio tutte le persone che vi prendono parte. Ad ogni modo, scopriamo i retroscena di questi assurdi avvenimenti accaduti ad alcuni partecipanti al programma.

I morti suicidi dopo Love Island

In questi giorni sono in atto delle valutazioni su Love Island Gran Bretagna. Il reality show incentrato sulle coppie e sull’amore, infatti, è tra i programmi più seguiti del paese. Tuttavia, negli scorsi anni alcuni eventi inattesi hanno sollevato una bella polemica. Nello specifico, alcuni concorrenti si sono tolti la vita subito dopo aver partecipato alla trasmissione.

La prima a compiere questo gesto estremo fu Sophie Gradon. 20 giorni dopo il triste epilogo si è suicidato anche il suo compagno Aaron Armstrong. Questi eventi drammatici generarono molto scalpore e tornarono in auge quando, l’anno successivo, si tolse la vita impiccandosi in un bosco anche il concorrente della quarta stagione Mike Thalassitis. A concludere il cerchio di questa tragedia, poi, ci ha pensato la conduttrice del reality show Caroline Flack.

Le misure di sicurezza adottate

Lei è stata al timone delle prime cinque edizione del programma e poi, improvvisamente, si impiccò. A seguito di questo ennesimo gesto efferato fu chiesta la cancellazione del reality show. Questa decisione, però, non fu presa, sta di fatto che è in programma l’edizione 2021. Per quest’anno, però, lo staff di Love Island ha deciso di apportare delle misure di sicurezza importanti allo scopo di tutelare i protagonisti che prendono parte al programma.

Il protocollo sanitario, infatti, è stato completamente rivisto. Adesso sono state introdotte delle nuove figure mediche che avranno il compito di analizzare il quadro clinico e psicologico dei concorrenti. Saranno inserite le figure di dottori e psicologi i quali avranno il compito di fare dei colloqui con i vari partecipanti in modo da evidenziare eventuali problemi pregressi o istinti suicidi. Inoltre, verrà effettuato anche un controllo ai social media dei protagonisti per evidenziale eventuali negatività.

