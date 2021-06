Siamo giunto al penultimo appuntamento di Verissimo le storie, una sorta di raccolta delle vicende che i personaggi del mondo dello spettacolo hanno raccontato nel talk show di Silvia Toffanin durante questa ultima edizione. Il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 ha avuto un ottimo successo nella stagione televisiva 2020/2021 e per questo motivo i vertici della rete ammiraglia Mediaset hanno deciso di mandare in onda questa costola del programma.

Confermato anche per questa penultima puntata, vi ricordiamo che gli speciali sono cinque, le ore 16 come orario di inizio della trasmissione Verissimo le storie e sempre sulla rete del ‘Biscione’. La bella stagione e la voglia delle persone di uscire di casa, specialmente nel weekend, non sembra intaccare molto in modo negativo sugli ascolti. I tre appuntamenti precedenti, infatti, hanno avuto un discreto successo.

Una ottima trovata per dare la possibilità al pubblico del piccolo schermo di rivivere le storie più emozionanti e avvincenti che magari non hanno potuto vedere nel corso della stagione scorsa o, semplicemente, che vogliono rivedere perché particolari e inedite. Di seguito, dunque, ecco quali sono gli ospiti che rivedremo nella quarta puntata di sabato 19 giugno 2021 di Verissimo le storie.

Verissimo le storie, tutti gli ospiti che rivedremo nella puntata del 19 giugno

Nella quarta puntata di Verissimo le storie gli ospiti presenti in studio, o in collegamento, saranno molteplici: Alessandra Amoroso e Emma Marrone, entrambi vincitrici del talent show Amici di Maria De Filippi, hanno preso parte ad una puntata dal talk show condotto dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi in concomitanza con l’uscita del brano che le ha viste duettare “Pezzo di Cuore”. Proprio di questa collaborazione e di altri aspetti inediti hanno parlato davanti alle telecamere e ai microfoni del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5.

Pierre Cosso, attore di grande successo, è stato invitato in studio per raccontarsi e far scoprire al pubblico del piccolo schermo degli aspetti di sé mai svelati prima.

Completeranno il quadro degli ospiti di Verissimo le storie nella puntata di sabato 19 giugno Cristiano Malgioglio, Elisa Isoardi, che nella raccolta in questione non era ancora ufficialmente una concorrente dell’Isola dei Famosi, la grande artista che ancora oggi ci fa emozionare Ornella Vanoni e Enrica Bonaccorti, che ha raccontato alcuni aspetti inediti della propria vita privata e anche della carriera televisiva.