Rafael Nadal non parteciperà né a Wimbledon né alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Lo ha annunciato lo stesso campione spagnolo su Twitter nel primo pomeriggio di oggi, spiegando ai fan il motivo che l’ha spinto a prendere questa decisione.

“Non è mai una decisione facile da prendere, ma dopo aver ascoltato il mio corpo e parlato con il mio team, ho capito che questa era la scelta giusta”, ha scritto il 13 volte campione del Roland Garros.

Proprio le fatiche patite durante lo Slam francese, e le sole due settimane di preparazione per i Championships, hanno portato il mancino di Manacor a prendersi una pausa dal circuito. L’obiettivo è quello di tornare a gareggiare ad alti livelli nel finale di stagione, o comunque preservare l’ultima parte della propria carriera, senza andare a chiedere al fisico più del dovuto e rischiare infortuni pesanti.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision

