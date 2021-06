Martedì 8 giugno andrà in onda l’ultima puntata de Le Iene Show. Il programma, in onda su Italia 1, si accinge a chiudere i battenti di questa edizione. Gli argomenti trattati nel corso della puntata sono diversi. Tra di essi, ad esempio, verrà affrontata l’inchiesta attualmente in corso sulla partita Inter-Juventus dell’anno 2018.

Successivamente, poi, si parlerà anche di revenge porn e dell’inclusione lavorativa di personale disabile all’interno di certe aziende. Per quanto riguarda gli argomenti più leggeri, invece, andrà in onda anche lo scherzo fatto da Nicolò De Devitiis alle sorelle Chiara e Angela Nasti.

Gli argomenti trattati all’ultima puntata de Le Iene

Quella di martedì 8 giugno 2021 sarà l’ultima puntata de Le Iene Show. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la collaborazione della Gialappa’s Band, sta per andare in ferie. Per chiudere con il botto, però, durante la messa in onda verranno trattati diversi argomenti. Tra di essi c’è la questione inerente una partita di calcio del 2018 sulla quale si stanno facendo delle indagini. Nello specifico, si tratta del match che si è disputato tra l‘Iter e la Juventus.

Del servizio in questione se ne occuperà Filippo Roma, il quale si soffermerà su di un episodio per cui è intervenuta la Var, ovvero, in occasione del fallo di Vecino su Mandzukic. Ampio spazio, poi, verrà dato anche al tema del revenge porn. In particolare, ci si soffermerà sull’inchiesta i Roberta Rei su “Emme Team”. Il loro sistema servirebbe ad aiutare le vittime di questo crimine ad evitare di compiere gesti estremi, come ad esempio accaduto a Tiziana Cantone, Mario Biondo e altri.

Si chiude in bellezza con lo scherzo alle sorelle Nasti

Per quanto riguarda il servizio di Alice Martinelli, l’inviata si occuperà di parlare della difficile situazione d’inclusione lavorativa di persone disabili. Spesso è capitato di assistere a licenziamenti impropri dovuti proprio alla presenza di comprovate disabilità. Antonio Monteleone, invece, si occuperà della triste vicenda che ha riguardato Jan Kuciak, un giornalista slovacco ucciso a soli 27 anni.

Giulio Golia tornerà a parlare di Fabrizio Pignalberi e dei presunti crimini da lui commessi. Infine, per quanto riguarda la parte più divertente, nella puntata di domani de Le Iene Show assisteremo anche allo scherzo che Nicolò De Devitiis ha fatto alle sorelle Angela e Chiara Nasti. Le due protagoniste saranno anche ospiti in studio per commentare dal vivo l’accaduto.