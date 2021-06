Tornano le anticipazioni di Beautiful relative a ciò che vedremo in onda su Canale 5 dal 6 al 12 giugno. Nel dettaglio, tutto ruoterà intorno alle nozze saltate tra Thomas e Zoe, a seguito delle quali il Forrester Jr se ne andrà con la coda tra le gambe facendo perdere le sue tracce. Per Liam e Hope invece, ci sarà un lieto fine, visto che rinnoveranno i voti nuziali.

Beautiful, trame al 12 giugno: Thomas smascherato da Hope

In Beautiful, l’ossessione di Thomas per Hope non sarà più un mistero per nessuno, visto che la Logan sarà riuscita a smascherare il ragazzo davanti a tutti. Ridge in particolare, sarà molto deluso dal figlio e si renderà conto che Brooke aveva sempre avuto ragione su di lui. Tutti volteranno le spalle a Thomas e Liam gli dirà che il piccolo Douglas d’ora in poi vivrà insieme a lui, Hope e Beth.

Beautiful, anticipazioni: Thomas fa perdere le sue tracce

Thomas ormai smascherato sarà distrutto e, in lacrime, lascerà villa Forrester. In seguito di lui si perderanno le tracce e nessuno saprà dove si sarà rifugiato. Liam intanto, con l’aiuto del piccolo Douglas, chiederà a Hope di sposarlo. Bill invece, ripenserà al bacio con Brooke e la chiamerà al telefono. La Logan però taglierà corto è non vorrà più parlare di quella vicenda.

Beautiful, trame 6-12 giugno: Liam e Hope di nuovo sposi

Dando uno sguardo alle trame in onda sino al 12 giugno, Liam e Hope diventeranno di nuovo marito e moglie in una cerimonia molto intima e simbolica, in cui l’officiante sarà proprio il piccolo Douglas. Unica testimone delle nozze la figlioletta Beth. Brooke e Ridge invece, saranno sul punto di ritornare insieme, anche se sulla serenità della coppia incomberà il segreto custodito da Bill e Brooke. Quest’ultima si ritroverà a parlare con Katie delle nozze saltate tra Zoe e Thomas, ma si guarderà bene dal rivelare alla sorella di aver baciato Bill. Il segreto rimarrà tale ancora a lungo? Un quesito a cui daremo risposta nelle prossime anticipazioni di Beautiful.

